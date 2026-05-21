Alcaldía de Cali confirma levantamiento total de bloqueos y retoma diálogo con transportadores

Todos los puntos que permanecían bloqueados en Cali, fueron habilitados por las autoridades tras la jornada de protestas protagonizada por integrantes del gremio transportador en diferentes entradas y salidas de la ciudad. Así lo confirmó la Administración Distrital, que mantuvo monitoreo permanente durante las manifestaciones registradas este jueves, 21 de mayo.

El alcalde Alejandro Eder reiteró además que la Administración Distrital mantendrá abiertos los canales de diálogo con el gremio transportador, aunque insistió en que no se permitirán bloqueos ni vías de hecho en la ciudad.

“Desde el principio esta alcaldía ha sido clara en que el diálogo será una opción, pero nunca bajo amenazas ni vías de hecho. En este momento se están retomando las mesas de diálogo, pero lo que no aceptamos es el daño ocasionado por las vías de hecho”, afirmó el mandatario.

Desde tempranas horas, organismos de la Alcaldía hicieron acompañamiento en los sectores afectados para atender las dificultades de movilidad y evitar alteraciones del orden público. La Secretaría de Movilidad coordinó desvíos y apoyó a los actores viales para disminuir el impacto sobre los ciudadanos que se desplazaban por la capital vallecaucana.



“Ya la vía se encuentra despejada gracias a una negociación que se viene realizando en las mesas de diálogo con los transportadores aquí en el terreno. Nos hemos reunido con ellos, escuchado sus solicitudes para llevarlas a la mesa y tratar de buscar la mejor solución para todas las partes. Ellos han sido receptivos y se retiraron de la vía convenientemente para poder iniciar las negociaciones”, dijo Luis Fernando Escobar, secretario (e) de Movilidad.

Las protestas ocasionaron afectaciones en la operación del sistema masivo MIO, obligando a cancelar varias rutas y perjudicando la movilidad de cerca de 170.000 usuarios, por lo que el servicio fue gratuito para facilitar la movilidad. En materia educativa, solo en el corregimiento de Montebello fue suspendida la jornada académica debido a las dificultades de movilidad que impidieron la llegada de algunos docentes.