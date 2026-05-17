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Alias 'Vitricio', cuarto cabecilla de banda criminal 'Los Espartanos', fue capturado en Buenaventura

Este hombre había sido capturado en Buenaventura y enviado a la cárcel en el año 2022, y hace pocos meses había recuperado su libertad.

Alias 'Vitricio' cuarto cabecilla de 'Los Espartanos' fue capturado en Buenaventura.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 17 de may, 2026

Víctor Alfonso Pretelt Gutiérrez, conocido en el mundo criminal como alias 'Vitricio', sería el cuarto cabecilla de la banda criminal ‘Los Espartanos’ que delinque en el distrito de Buenaventura, y es considerado uno de los hombre de confianza de alias ‘Mapaya’, máximo líder de esa estructura.

Este hombre fue capturado en medio de un operativo adelantado en el barrio Alberto Lleras Camargo de Buenaventura, y es señalado de coordinar múltiples scciones delictivas en este distrito.

"Este hombre es presuntamente responsable de delitos como el secuestro, la extorsión, hurtos, homicidios y desplazamiento forzado. En una segunda acción realizada en la comuna No. 11 fueron capturados cuatro sujetos más quienes tenían en su poder una pistola, un revólver, un proveedor y varios cartuchos de diferentes calibres", señaló el mayor Diego Santamaría, comandante del Gaula Militar de Buenaventura.

Panorámica de Buenaventura, Valle

Hay que señalar que alias 'Vitricio' ya había sido capturado en Buenaventura y enviado a la cárcel en el año 2022, y hace pocos meses había recuperado su libertad. Según la fiscalía, este hombre llegó a ser vocero de los espartanos, en el proceso de diálogo que adelanta el gobierno nacional con las bandas criminales de este distrito.

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