Anuncian día sin carro y MIO gratis en Cali para este 7 de agosto

Este viernes 7 de agosto habrá día sin carro y sin moto en Cali, mientras se desarrollan los preparativos y la realización de la posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella en la capital vallecaucana.

Esta medida se suma a las otras decisiones que han implementado las autoridades locales, para garantizar mayor movilidad en la ciudad, especialmente para las caravanas de los invitados.

La restricción de la movilidad se aplicará únicamente el viernes, y se suma a los cierres viales que se harán en los alrededores de la Arena USC, que es el sitio donde se desarrollará el evento principal, que abarca la Calle 5ta, y los ingresos a la ciudad desde el aeropuerto.

"Vamos a tener Movilidad Sostenible el 7 de agosto, donde vamos a tener restricciones a motocicletas y automóviles desde las 7:00 de la mañana hasta las 8:00 de la noche. Esta medida se toma teniendo en cuenta medidas de seguridad.



Excepciones

Vamos a tener algunas excepciones en esta medida, como personal de asistencia al médico, médicos, personal administrativo que trabaja en los hospitales y clínicas.

También si yo tengo un viaje y necesito desplazarme al aeropuerto, lo puedo hacer en mi vehículo, pero debo llevar el tiquete del vuelo o si estoy ingresando a la ciudad, pues también el tiquete del vuelo. También personal de comunicaciones", indicó el secretario de Movilidad de Cali, Sergio Moncayo.

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Para hacer el acompañamiento en las calles, se han dispuesto todas las capacidades de la secretaría de Movilidad, con aproximadamente 700 agentes de tránsito en terreno.

Entre otras medidas tomadas está la ampliación de la operación del sistema de Transporte Masivo MIO, teniendo en cuenta que al ser un día festivo, en un día normal se disminuye la cantidad de buses, además se prestará el servicio de manera gratuita.

"Para acceder al sistema se necesita el medio de pago, simplemente cuando tu viajas normalmente el te descuenta 3.500 pesos, en este caso te va a descontar cero. Como el 7 de agosto es un día festivo, la oferta del mío (0:30) no es la más alta, sin embargo la reforzaremos, pero también les estamos recomendando, si no tienen la Mío app descarguenla, que ahí ustedes pueden ver en donde viene el bus para que no tengan tiempos de espera", explicó Álvaro Rengifo, presidente de Metrocali.

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Finalmente, para este seis de agosto se suspendieron las clases presenciales en los colegios oficiales de la capital vallecaucana.

Se adelantarán acciones pedagógicas que permitan seguir avanzando en el calendario académico, y el regreso a las aulas se hará la próxima semana.