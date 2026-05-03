“Aquí hay potencial enorme”: el otro rostro del Cauca en medio del conflicto

En medio de la escalada de violencia que vive el departamento del Cauca, la presidenta de la Cámara de Comercio de la región, Ana Fernanda Muñoz Otoya, lanzó un mensaje claro: el país no puede seguir viendo este territorio únicamente a través del conflicto.

En entrevista en Sala de Prensa, la dirigente aseguró que la situación actual es una de las más complejas de los últimos años, comparable solo con el impacto del Estallido social en Colombia 2021. Ataques simultáneos en varios municipios, explosiones y afectaciones a la población civil han marcado una semana crítica para la región.

Sin embargo, más allá de la violencia, el Cauca mantiene una dinámica económica que sorprende. “Es un departamento con potenciales enormes”, afirmó Muñoz Otoya, al destacar que la región es el segundo exportador de software a la medida en Colombia, con desarrollos que llegan incluso a compañías como Disney.

A esto se suma una canasta exportadora diversa, con presencia en más de 100 países y 167 productos. Café, cacao transformado en chocolate —como el de Cacao Hunters—, y productos industriales hacen parte de la oferta caucana, evidenciando un tejido empresarial que sigue creciendo pese a las dificultades.



Las cifras reflejan ese comportamiento: mientras Colombia creció 2,6% en 2025, el Cauca alcanzó un 3%, impulsado por el aumento de sus exportaciones. No obstante, sectores como el turismo han sido golpeados, con caídas significativas en la ocupación hotelera.

Para la líder gremial, los empresarios son clave para sostener la economía y contener el avance de la ilegalidad. No obstante, advierte sobre la falta de una estrategia estatal integral. “El Cauca ha sido visto desde lo social, pero no desde lo económico”, señaló.

Publicidad

Finalmente, hizo un llamado a fortalecer la presencia del Estado, invertir en infraestructura y generar incentivos para la inversión. “Solucionar el Cauca es salvar a Colombia”, concluyó, insistiendo en que el país debe reconocer y apostar por el otro rostro de la región: el de su potencial productivo.