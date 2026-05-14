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Asesinaron a dos mujeres cerca al Bulevar del Oriente en Cali: una era menor de edad

Según la Policía Metropolitana de Cali, las víctimas conocían al hombre que las atacó cuando estaban en una panadería.

Investigan asesinato de dos mujeres cerca al Bulevar del Oriente de Cali, una era menor de edad
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de may, 2026

Este hecho se registró en una panadería cercana al Bulevar de Oriente de Cali, cuando un grupo de jóvenes que se encontraba en el lugar, fue atacado a disparos, por un sujeto que minutos antes, había discutido con una de las víctimas tras revisarle el celular.

Este hombre, completamente fuera de control, desató el caos entre los transeúntes y clientes del establecimiento, al dispararle a dos las mujeres jóvenes que murieron en el lugar de los hechos.

Una de las víctimas era una adolescente de 17 años, y al parecer ambas conocían al agresor. Las autoridades iniciaron inmediatamente la recolección de testimonios y material de prueba en el lugar de los hechos para iniciar la investigación, las primeras hipótesis plantean que el hecho sería una presunta venganza o estaría relacionada con conflictos personales.

Policía investiga doble homicidio en Cali

"Se ha dispuesto de todas las capacidades en materia de inteligencia e investigación judicial con el fin de establecer los hechos donde preliminarmente se ha podido establecer que la comisión este delito fue por una persona conocida de las víctimas", indicó el teniente coronel Adrian Ramos, comandante del Distrito 4 de la Policía de Cali.

Mientras se conocen nuevos detalles de este doble homicidio, la comunidad del oriente de Cali permanece conmocinada por lo ocurrido, teniendo en cuenta que las víctimas eran mujeres jóvenes. Además, el crimen ocurrió en un sector que es altamente concurrido, donde anteriormente ya se han registrado ataques sicariales.

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"La ciudad vuelve a sentir el peso de una violencia que nos arrebata vidas, destruye familias y deja un vacío imposible de reparar. No podemos acostumbrarnos a que las mujeres sigan siendo víctimas de hechos tan crueles. Detrás de cada vida apagada hay sueños, hogares y personas que hoy lloran una ausencia irreparable. Cali no puede seguir perdiendo a sus mujeres en medio del miedo y la violencia", sostuvo el personero de Cali, Gerardo Mendoza.

Tras lo ocurrido, el alcalde Alejandro Éder a través de su cuenta de X, rechazó el asesinato de estas jóvenes mujeres y le pidió a la Policía y la Fiscalía, celeridad en las investigaciones para dar cuanto antes con los responsables.

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