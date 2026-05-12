Bebé de 14 meses murió en Cali tras no recibir tratamiento para su enfermedad huérfana

La vida de la pequeña Sharlott Mosquera, de 14 meses de edad, se apagó tras varios meses de espera para continuar el tratamiento para su enfermedad de pompe, una condición que produce debilidad muscular severa y problemas respiratorios.

Con un tratamiento adecuado, esta enfermedad puede sobrellevarse, sin embargo, si no se recibe atención oportuna, puede ser mortal.

A Sharlott debían aplicarle cada 15 días enzimas como tratamiento de esta enfermedad huérfana, sin embargo, al ser tan pequeña su cuerpo tuvo una reacción alérgica al tratamiento, por lo que también debía hacerse una desensibilización para reforzar sus anticuerpos, un proceso que desde julio del 2025 la EPS Emssanar no le autorizó más.

Con el paso del tiempo, el cuerpo de la bebé se iba debilitando más hasta presentar fallas cardiacas, y a pesar de ir a los servicios de urgencias siempre el dictamen de los médicos era el mismo, se le debían aplicar las encimas.



La condición de Sharlott se tornó tan grave, que en la última crisis cardiaca que presentó en febrero de este año, los médicos le indicaron que ya el tratamiento no le haría efecto y era cuestión de tiempo para esperar el peor desenlace.

"la última enzima que recibió Sharlott la recibió en el Club Noel el 27 de noviembre del 2025, ahí Emssanar dijo: nosotros nos comprometemos con el Club Noel, nos comprometemos con Super Salud, nos comprometemos con el paciente para que la niña reciba su desensibilización, se le busque sala de infusión y la niña pueda continuar con su tratamiento.

En diciembre, la niña estuvo sin citas, sin medicamentos, sin insumos, en enero por todo lo que se hizo, tuvimos genética y tuvimos neuropediátrico en el cual se pedía resonancia. Sharlott empieza a tener fallas cardíacas entre enero y febrero, estuvimos hospitalizadas en un proceso de ida y venida, ida y venida", explicó Zulay Daniela Mosquera, mamá de Sharlott.

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Tras la insistencia, la única respuesta que la EPS le dió a la madre de la bebé, fue que los médicos recomendaron no continuar con el tratamiento, justo en febrero, cuando el diagóstico era negativo.

"Si ellos hubieran prestado un servicio completo y bueno, las cosas habrían sido diferentes, porque lo que necesitamos es una vida digna. Emssanar se desentendió de mi hija, abandonó el caso de Charlot, Emssanar fue responsable de la muerte de Sharlott", añadió Daniela.

Blu Radio se comunicó con la EPS Emssanar para conocer su versión del proceso de la bebé, y señalaron que se encuentran revisando el caso para emitir un comunicado oficial respecto a lo sucedido.