Así logró Brayan Campo que Sofía Delgado entrara a su local: habla alcaldesa de Candelaria

El asesinato de Sofía Delgado ha conmocionado al municipio de Candelaria, Valle del Cauca, un territorio que jamás había presenciado un crimen de esta magnitud. La alcaldesa Gessica Vallejo, en entrevista con Néstor Morales en Mañanas Blu, habló sobre los trágicos eventos que llevaron a la muerte de la niña de 12 años, y reveló detalles sobre el modus operandi del asesino, Brayan Campo , y el vacío de control que permitió que un hombre con antecedentes sexuales siguiera en libertad.

Un encuentro fatal y la ausencia de alertas previas

Según los relatos de Vallejo, no existía ninguna relación previa entre Sofía Delgado y Brayan Campo más allá de que ambos vivían en el mismo sector.

No había ninguna relación entre la víctima, la familia de la víctima y el señor, más allá de que tenía un local comercial de veterinaria en la misma zona declaró la alcaldesa.

Sofía, quien se encontraba realizando una compra de champú para su mascota, según la alcaldesa, no se dirigía al local de Campo. Sin embargo, este logró atraerla con engaños y una vez que la joven entró, cerró la cortina del establecimiento y la retuvo.

Publicidad

“Ella no iba para allá. Ella sí iba a comprar un champú, pero no en ese local, no en esa tienda. El señor es, según lo que me informan dentro de su confesión, la llama y cuando logra que ingrese, cierra la cortina a ella. No iba para la tienda de él, para la veterinaria, sino él la mete”, relató.

La confesión del asesino dejó claro que Sofía no era su primera víctima. Según explicó la alcaldesa, se sospecha de un patrón en los crímenes de Campo, dado que tanto Sofía como otras víctimas potenciales llevaban el mismo nombre.

Publicidad

“Realmente la primera persona que empezó a advertir eso fui yo. Al conocer la información de que todas las niñas se llamaban igual, es probable que tenga un patrón", añadió Vallejo.

¿Qué falló en el caso Sofía Delgado?

Uno de los aspectos más polémicos del caso es la ausencia de alertas por parte de las autoridades sobre los antecedentes de Brayan Campo. La alcaldesa lamentó que no hubiese información accesible sobre su prontuario, a pesar de que el asesino tenía antecedentes de abuso sexual.

Es imposible que no se tenga la información de violadores, de posibles asesinos que pueden estar en libertad y que en este caso acabaron con la vida de Sofía expresó.

Brayan Campo, el presunto asesino de la pequeña Sofía Delgado en Candelaria, Valle. Foto: Facebook.

Publicidad

Este vacío en la justicia no solo quedó expuesto por la falta de control sobre Campo, sino que también se reveló que el mismo día del asesinato de Sofía, horas antes, otra niña fue atacada de manera similar. El ataque fue denunciado y permitió abrir una línea de investigación que finalmente llevó a la captura de Brayan Campo.

“Fue el mismo día, horas antes. Precisamente este caso es el que alerta y por el cual se toma una de las líneas de investigación", afirmó la alcaldesa.

Publicidad

El problema de fondo, sin embargo, es la lentitud con la que se actuó. Según Vallejo, si la denuncia hubiera sido tratada de manera expedita, se podría haber evitado la tragedia.

Seguramente la muerte de Sofía si le hubieran prestado atención a la denuncia del día anterior, la historia hubiera sido otra Señaló la alcaldesa de Candelaria

¿La esposa del asesino sabía?

Otro elemento clave en la investigación es la posible participación de la esposa de Brayan Campo, quien inicialmente fue capturada, pero luego liberada al no encontrarse pruebas suficientes de su implicación directa en los crímenes.

“A ella también la capturan, pero dentro de la confesión y las pruebas, hasta el momento, no legalizan su captura porque consideran que no fue culpable del hecho”, explicó Vallejo.

Publicidad

A pesar de que la esposa de Campo ha sido desvinculada del caso, la alcaldesa no oculta su incertidumbre: “Uno se pregunta, ¿la mujer de semejante monstruo no sabía que vivía con un monstruo?”.

La alcaldesa fue clara en su postura de que las leyes actuales son insuficientes para proteger a los niños. “Hacemos un llamado contundente para que se fortalezcan las penas, para que no haya personas con antecedentes de delitos sexuales en las calles y que todas las denuncias sean procesadas inmediatamente”, exigió Vallejo.