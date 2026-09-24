Así se puso en marcha el primer bloque de seguridad urbana del país en Cali

Desde el auditorio Carlos Ardila Lule de la Clínica Valle del Lili, el presidente Abelardo De La Espriella entregó más detalles de la opeación 'Iron', que se adelantó aquí en la capital vallecaucana durante la madrugada de este jueves.

Más de 160 diligencias de allanamiento en 15 barrios en el centro y el oriente de la ciudad finalizaron en la captura de 80 personas y la afectación a siete estructuras criminales.

“Varias estructuras desarticuladas, como Los de La Luna, Los Pascua, los del Hueco, Los Buitres, Las Palmas, Los de la Treinta y Los de La Torre, todas quedaron desarticuladas anoche. Esas estructuras generaban ganancias aproximadamente de 200 millones mensuales a través de la comercialización de 36.300 dosis que no van a seguir envenenando a nuestros niños y jóvenes”, señaló el presidente de La Espriella.

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Uno de los sectores priorizados en esta intervención fueron los barrios El Calvario, San Pascual y Sucre en el centro de Cali, considerados como la olla de la ciudad, el alcalde Alejandro Eder indicó que esta intervención se estaba planeando desde hace 20 días, debido a que, desde hace medio siglo, genera inseguridad.

“Más de 50 años. Es el tiempo que los caleños llevamos esperando para que ese núcleo de ilegalidad se erradicara de una vez por todas. Ya empezamos con el operativo de seguridad, ya hoy tenemos los equipos sociales de la alcaldía atendiendo la necesidad social, y en los próximos dos días vamos a ver cómo entramos ya con infraestructura y con obras para impulsar aún con más fuerza el tema de la renovación urbana del centro de Cali“, señaló Eder.

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Las autoridades señalaron que esta es la primera de muchas intervenciones que se realizarán en la ciudad de Cali, para contrarrestar los índices de criminalidad y restablecer la percepción de seguridad en la capital vallecaucana.

Durante los próximos días seguirán realizándose patrullajes y recorridos con vehículos blindados de Policía y Ejército en diferentes sectores de la ciudad.

“Esta operación, demuestra la legitimidad del Estado, permite la activación del primer Bloque Operacional de Seguridad Urbana y Defensa, BOSUD. Lo lanzamos en Cali y ha sido un éxito rotundo. Lo importante de esto es que entramos a acabar con las ollas, a capturar a los bandidos y plantear una nueva visión de renovación urbana de la ciudad", finalizó el presidente.