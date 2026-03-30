En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
'Iván Mordisco'
Semana Santa
Diana Ospina
Papá Pitufo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Así será el ascenso para los cerros tutelares de Cali el jueves y viernes santo

Así será el ascenso para los cerros tutelares de Cali el jueves y viernes santo

Las autoridades también hicieron varias recomendaciones a los visitantes. Entre ellas, evitar llevar mascotas a los recorridos, garantizar que los menores de edad porten algún tipo de identificación y seguir en todo momento las indicaciones.

Publicidad

Publicidad

Publicidad