Así será el ascenso para los cerros tutelares de Cali el jueves y viernes santo

Con motivo de la Semana Santa, las autoridades de Cali anunciaron medidas especiales de control y seguridad en los principales cerros tutelares de la ciudad, que cada año reciben a miles de visitantes durante estas fechas.

Uno de los focos principales de atención serán los cerros de las Tres Cruces, Cristo Rey y la Virgen de Yanaconas, donde el acceso estará regulado entre las 5:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde con el fin de controlar la afluencia de personas y garantizar condiciones seguras durante los recorridos. En el caso del cerro de las Tres Cruces, el ingreso estará habilitado únicamente por el sector de Chipichape.

Las autoridades también hicieron varias recomendaciones a los visitantes. Entre ellas, evitar llevar mascotas a los recorridos, garantizar que los menores de edad porten algún tipo de identificación y seguir en todo momento las indicaciones.

En materia de seguridad, más de 7.000 uniformados estarán desplegados en distintos puntos de la ciudad, incluyendo iglesias, cerros tutelares, zonas turísticas y el centro de Cali. Los operativos contarán además con el apoyo de más de 2.000 cámaras de vigilancia, patrullajes terrestres, apoyo aéreo y el uso de drones para el monitoreo de las zonas con mayor concentración de personas.



Las autoridades confirmaron además que durante estos días habrá vigilancia ambiental con el objetivo de prevenir el tráfico ilegal de flora y fauna, una práctica que suele incrementarse en temporadas de alta movilidad como la Semana Santa.