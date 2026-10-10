Así será el retorno de los hinchas a la tribuna occidental de estadio Pascual Guerrero de Cali

Este domingo, la hinchada del América de Cali podrá acompañar nuevamente al equipo escarlata en el estadio Pascual Guerrero, después de dos meses de espera, después de realizar las respectivas revisiones para garantizar un regreso seguro después del terremoto del 10 de agosto.

El Pascual estuvo cerrado totalmente por 24 días, y la primera semana de septiembre se habilitaron parcialmente algunas tribunas. Este domingo, aunque los hinchas podrán ingresar a la tribuna Occidental que era la única que aún permanecía restingida, aún habrá acceso limitado en ese espacio.

Estadio Pascual Guerrero. Foto: Alcaldía de Cali.

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"Para la tribuna Occidental se va a tener un uso restringido, el cual será Camerino y primer piso al 100%, la gradería del piso dos al 50%, y la gradería del piso tres solo va a funcionar la zona de periodistas al 50%. Vamos a revisar el comportamiento de esta tribuna Occidental para tener determinaciones y poder dar una apertura total del estadio", explicó el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.

Las tribunas Norte, Sur y Oriental del estadio sí podrán funcionar al 100% de su capacidad. Según las autoridades, desde el partido entre América con Independiente Medellín también se podrá ingresar al escenario deportivo con elementos de animación como los 'trapos', banderas e instrumentos musicales.