Ataque a la Policía en la vía Panamericana deja varios uniformados heridos en Cauca

Un nuevo hecho de violencia se registró en el departamento del Cauca, donde unidades de la Policía Nacional fueron atacadas en la vía que comunica a los municipios de Timbío y Rosas, en un corredor estratégico de la vía Panamericana.

De acuerdo con la información preliminar, el ataque se produjo cuando uniformados adscritos a la Estación de Policía de Timbío, junto a técnicos especializados en explosivos, se desplazaban por el sector para verificar la presunta presencia de artefactos explosivos en la zona.

En medio de esta operación de inspección, los policías fueron blanco de un ataque que dejó varios uniformados heridos, lo que obligó a activar de inmediato los protocolos de atención y evacuación en el lugar.

Los lesionados están siendo trasladados hacia centros asistenciales en Popayán, donde reciben atención médica especializada. Hasta el momento, las autoridades no han entregado un balance oficial sobre el número de heridos ni sobre el estado de salud de los mismos.



Este hecho se suma a la compleja situación de orden público que enfrenta el departamento del Cauca, especialmente en corredores viales clave como la vía Panamericana, donde en reiteradas ocasiones se han reportado acciones violentas y presencia de grupos armados ilegales.

Se espera que en las próximas horas las autoridades entreguen un pronunciamiento oficial con más detalles sobre lo ocurrido y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad en este importante tramo vial del suroccidente colombiano.