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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Ataque a la Policía en la vía Panamericana deja varios uniformados heridos en Cauca

Ataque a la Policía en la vía Panamericana deja varios uniformados heridos en Cauca

Los lesionados están siendo trasladados hacia centros asistenciales en Popayán, donde reciben atención médica especializada.

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