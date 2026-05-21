Aumenta a cinco la cifra de muertos y a más de 80 los heridos tras enfrentamientos en Silvia

Con el paso de las horas, el panorama se torna cada vez más crítico en el municipio de Silvia, tras los violentos enfrentamientos protagonizados por integrantes de las comunidades indígenas de los pueblos Misak del resguardo Guambía y Nasa del resguardo de Pitayó. De acuerdo con el más reciente balance, la cifra de fallecidos asciende a cinco personas, mientras que más de 80 heridos reciben atención en diferentes centros asistenciales del departamento.

Frente a esta situación, Edwin Capaz, coordinador de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Cauca, hizo un llamado urgente para instalar una mesa de diálogo que permita frenar la violencia y evitar que continúen registrándose este tipo de hechos en la región.

“Se habla de al menos seis muertos, de los cuales nosotros hemos verificado con nombre cinco en total, tres integrantes del pueblo Misak y dos de los Nasa, y también damos cuenta de 83 heridos en el sector, muchos de ellos atendidos en centros hospitalarios de Silvia e incluso en Santander de Quilichao y Popayán”, dijo Capaz.

La situación se complica aún más debido a que algunos de los cuerpos permanecen en la zona rural donde ocurrió el conflicto, exactamente en el sector de La Ensillada, área perteneciente al municipio de Silvia. Según las autoridades, una misión humanitaria busca ingresar al lugar, donde además se ha advertido presencia de grupos armados.



“Estamos tomando decisiones frente a la misión humanitaria para que podamos realizar los actos urgentes para el levantamiento de los cuerpos que, infortunadamente, nos deja esta situación que lamentamos profundamente y que no vamos a permitir más”, explicó Mabel Perafán, secretaria de Gobierno del Cauca.

Desde el Gobierno nacional también dieron a conocer algunos anuncios por parte del ministro del Interior, Armando Benedetti. “El próximo lunes el presidente Petro ha convocado a las máximas autoridades de los Misak y los Nasa para hablar, de gobierno a gobierno, sobre una problemática relacionada con unas 800 hectáreas de tierras, causante de los enfrentamientos”.

Entre tanto, a través de su cuenta en X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que ya se encuentran en la zona refuerzos de seguridad con el objetivo de ejercer control territorial y evitar nuevos enfrentamientos