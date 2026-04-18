Autoridades intensifican vigilancia 24/7 contra la minería ilegal en Farallones de Cali

Luego de múltiples denuncias y protestas en las vías por parte de los habitantes del corregimiento de La Leonera, debido a las actividades de minería ilegal que se vienen realizando en el Parque Nacional Natural Farallones de Cali, las autoridades del Valle del Cauca anunciaron el fortalecimiento de los controles en esa zona.

Es por esta razón que se realizará un monitoreo permanente las 24 horas del día, con apoyo de personal militar y policial, con el objetivo de evitar la expansión de estas actividades que afectan el ecosistema.

“Se ha emitido un plan de acción, donde la Policía Nacional garantiza la presencia institucional en dos puntos específicos con puestos de control las 24 horas del día, como una labor preventiva. Y también se va a continuar con una labor operativa e investigativa para evitar que haya presencia de mineros y capturar a estructuras que ejerzan la minería ilegal en el Parque Nacional”, dijo el brigadier general Carlos Oviedo, director de Carabineros y Protección Ambiental de la Policía Nacional.

La Gobernación del Valle confirmó además que se instalará un puesto transitorio de la fuerza pública en la zona, para identificar a los responsables de la minería ilegal que están contaminando las fuentes hídricas que nacen en el parque natural.



“El Ejército ha tenido dificultades porque no tiene dónde poder establecerse. Entonces, lo que hoy se definió es que ellos nos digan qué requerimientos tienen para hacer algo transitorio mientras se logra trabajar en un batallón de alta montaña que la Alcaldía tiene contemplado. La idea es que nos digan qué necesitan; hacemos el sitio de transición para que ellos estén permanentemente”, indicó Dian Francisca Toro, gobernadora del Valle.

Las nuevas medidas buscan frenar la contaminación del ecosistema natural, considerado un punto de equilibrio para la fauna y la flora de la región. Desde 2024 se han logrado cerrar 12 minas ilegales en el Parque Farallones mediante trabajo conjunto entre autoridades.