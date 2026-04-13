Convocan a plantón en la vía al mar contra minería ilegal en Farallones de Cali

Comunidades de la zona rural de Cali realizarán este martes un plantón en la vía al mar, en el kilómetro 18, a la entrada del corregimiento de El Saladito, para solicitar a las autoridades mayores controles frente a la minería ilegal que está afectando los recursos naturales de los Farallones de Cali.

De acuerdo con líderes del territorio, esta actividad está generando graves afectaciones y poniendo en riesgo fuentes hídricas como la quebrada El Roble, los ríos Pichindé y Cali, así como el acueducto urbano de San Antonio, del cual dependen comunidades rurales y urbanas.

“Si no recibimos respuesta el día de mañana, continuaríamos con la protesta, posiblemente el viernes. La idea es seguir realizando diferentes actividades de protesta pacífica con grupos sociales y ambientalistas del territorio; incluso podrían unirse las instituciones educativas de nuestros corregimientos. Este es un llamado que hacemos desde el territorio para cuidar y proteger los Farallones de Cali”, dijo Estefanía Ordóñez, habitante del corregimiento de La Leonera.

La iniciativa, liderada por comunidades de corregimientos como Felidia, La Leonera, Pichindé y El Saladito, junto a líderes ambientales de Cali, busca exigir acciones urgentes frente a esta problemática. Aseguran que, pese a compromisos adquiridos el año pasado, no se han evidenciado medidas contundentes para frenar esta actividad ilícita.



“Este plantón busca hacer una manifestación y una exigencia principalmente al Estado, al Gobierno Nacional, a la Gobernación del Valle del Cauca y a la Alcaldía de Santiago de Cali, para que se realicen acciones urgentes y efectivas frente a la minería ilegal que se está presentando en los Farallones de Cali, que está poniendo en grave riesgo los ecosistemas. Pero nosotros, como comunidad, no estamos viendo a las instituciones ni a las entidades competentes realizar las labores que corresponden para frenar este flagelo”, expresó la vocera.

Según los organizadores, la actividad iniciará a las 6:00 de la mañana y se mantendrá hasta obtener respuestas. No descartan extender las protestas y convocaron a una mesa intersectorial el próximo sábado en La Leonera.