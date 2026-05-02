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Cali activa alerta amarilla hospitalaria para garantizar atención médica en la Maratón

El plan incluye ambulancias, módulos de atención y una sala de crisis para monitorear emergencias en tiempo real.

Maraton Cali 2025.jpg
Alcaldía Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de may, 2026

La ciudad de Cali avanza en los preparativos para la segunda edición de su Maratón con la implementación de un plan integral de salud que busca garantizar una atención oportuna durante el desarrollo del evento deportivo.

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Como parte de las medidas preventivas, la Secretaría de Salud Distrital declaró la Alerta Amarilla hospitalaria, lo que permite mantener en estado de alistamiento tanto a la red pública como a la privada. Esta decisión implica la activación anticipada de planes de contingencia en las instituciones prestadoras de servicios de salud, especialmente en aquellas que cuentan con áreas de urgencias.

“Cali tiene experiencia en la organización de eventos deportivos de gran formato y hoy contamos con una red de salud preparada y articulada para responder de manera eficiente. Nuestro objetivo es que corredores, familias y aficionados vivan esta fiesta deportiva con tranquilidad”, señaló el secretario de Salud Distrital (e), Carlos Pinzón.

Dentro del operativo se contempla un esquema de atención prehospitalaria a lo largo de todo el recorrido. Para ello, se dispondrá de 21 ambulancias ubicadas estratégicamente, de las cuales 14 corresponden a unidades de Traslado Asistencial Básico y siete a Traslado Asistencial Medicalizado, con el fin de optimizar los tiempos de respuesta.

Asimismo, se instalarán ocho Módulos de Estabilización y Clasificación (MEC) y 11 carpas de atención básica, destinadas a la prestación de primeros auxilios y valoraciones iniciales para los participantes que lo requieran.

Durante la Maratón, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias (CRUE) instalará una Sala de Crisis permanente, desde donde se realizará el monitoreo en tiempo real de cualquier eventualidad y se coordinará la atención médica requerida.

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