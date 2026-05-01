Con más de 500 policías en la ciudad, Cali refuerza su esquema de seguridad de cara a la maratón

Ante los recientes atentados registrados en la capital del Valle, las autoridades anunciaron un fortalecimiento en las medidas de seguridad en la ciudad, durante este fin de semana con puente festivo y más cuando se llevará a cabo la maratón de Cali.

El alcalde Alejandro Eder informó que, como parte de este plan, cerca de 500 uniformados de la Policía Nacional llegaron en las últimas horas a la ciudad y serán desplegados en puntos estratégicos, especialmente a lo largo del recorrido de la competencia y en zonas de alta afluencia de público. El objetivo, según explicó, es garantizar condiciones de seguridad tanto para los participantes como para los asistentes a este evento deportivo de talla internacional.

“Bienvenidos a Cali, agradecemos al Gobierno nacional por este importante refuerzo que llega a Cali en un momento clave. Desde nuestra administración hemos tenido todo el compromiso con la seguridad, trabajando sin descanso para brindarles las capacidades a nuestras autoridades y así mejorar las condiciones de tranquilidad para todos los ciudadanos”, dijo el mandatario.

La administración distrital señaló que se espera la llegada de aproximadamente 20.000 visitantes durante estos días, lo que ha motivado un refuerzo adicional en los controles de ingreso y salida de la ciudad, así como en terminales de transporte, vías principales y corredores turísticos. Estas acciones buscan prevenir posibles afectaciones al orden público y responder de manera oportuna ante cualquier eventualidad.



“Yo le quiero enviar a los caleños un mensaje de tranquilidad, venimos trabajando en los últimos días muy de cerca con el Gobierno nacional, la cúpula militar ha estado prácticamente cada dos días, ya se han dado golpes duros a esta estructuras narcoterroristas que han querido atacar a Cali y la ciudad puede demostrar que somos una ciudad fuerte, resiliente, que vamos para adelante, La maratón es un ejemplo perfecto para hacerlo”, enfatizó el Alcalde.

Asimismo, las autoridades indicaron que habrá un trabajo coordinado entre la Policía y organismos de inteligencia , con monitoreo permanente y presencia institucional reforzada en diferentes sectores de Cali.