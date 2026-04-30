Más de 20.000 deportistas colombianos y extranjeros participarán en la Maratón de Cali

Todo está listo para la segunda edición de la Maratón de Cali este próximo domingo 3 de mayo, que reunirá a deportistas profesionales de otros países y aficionados.

La carrera de 42 kilómetros iniciará a las 5:00 de la mañana, mientras que la competencia de 15 kilómetros comenzará a las 7:00 de la mañana.

"Tendremos cerca de 20.000 corredores de 49 países. Es el evento que más trae gente a Cali. Este fin de semana, la ocupación hotelera de Cali vibrará y la economía de la ciudad se moverá con este gran evento. Desde los Juegos Olímpicos de Río no se veía un grupo tan numeroso y cálido de corredores. Aquí tendremos medallistas olímpicos, campeones mundiales, récords del mundo y los mejores atletas del planeta, sobre todo de África", dijo Luis Felipe Posso, director de la Maratón.

Esta edición también contará con diferentes categorías, por ejemplo, para deportistas paralímpicos. Francisco Sanclemente, oriundo de la ciudad de Buga, buscará por segunda vez quedarse con el primer lugar.



"Yo voy a estar en la segunda versión de la Maratón de Cali, la maratón más importante en este momento de Latinoamérica. Voy a hacer la cuota colombiana en atletismo en silla de ruedas. Vamos a estar compitiendo con atletas de España, México, Brasil y, por supuesto, colombianos. Qué honor estar en Cali con mi gente, con la gente que me ha visto crecer. Esperemos que este año otra vez podamos revalidar el título del año pasado", indicó el deportista.

Por otro lado, Alexander Camacho, secretario del Deporte y la Recreación de Cali, indicó que en la maratón habrá actividades para toda la familia, incluidos los menores de edad.

"Este año tendremos dos días. Por eso, el sábado viviremos la maratón de los niños, con recorridos de 4.2 y 1.6K, para vincular a la ciudadanía que no es élite, pero que sí quiere vivir esta experiencia. El segundo día, el domingo desde las cinco de la mañana, veremos partir a los deportistas élite que hoy ya se encuentran en Cali", explicó el funcionario público.

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Hay que tener en cuenta que, por la Maratón, habrá algunos cierres viales en la ciudad, especialmente en los corredores por donde pasarán los competidores. Con esta edición también se proyectan ingresos superiores a los 16.650 millones de pesos para los diferentes sectores comerciales y turísticos.

