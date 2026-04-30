Reportan incendio en la localidad de Kennedy, sobre la avenida Cali: gran nube de humo negro

Momentos de tensión se registraron este jueves 30 de abril en el suroccidente de Bogotá luego de que se reportara un incendio en la localidad de Kennedy, exactamente sobre la avenida Ciudad de Cali con calle 8, en sentido sur-norte. La emergencia, que se presentó hacia el mediodía, generó una enorme columna de humo negro visible desde varios puntos de la capital.

De acuerdo con los primeros reportes entregados por las autoridades de movilidad, el incendio se originó en un vehículo que transitaba por este importante corredor vial. La situación provocó congestión en la zona mientras organismos de emergencia avanzaban hacia el lugar para controlar las llamas y evitar mayores afectaciones.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá confirmó que unidades se desplazaron rápidamente al punto de la emergencia para atender el caso. Entretanto, agentes de tránsito y autoridades locales adelantan labores de manejo del tráfico y monitoreo de la situación.

A través de redes sociales comenzaron a circular videos grabados por conductores y ciudadanos que transitaban por el sector. En las imágenes se observa una densa nube de humo negro elevándose sobre la avenida Ciudad de Cali, mientras varios vehículos reducen la velocidad y algunas personas se detienen a observar lo ocurrido.



[12:45 p.m.] #GestiónDelTráfico | Incendio vehicular en la localidad de Kennedy en la Av. Cali con calle 8, sentido sur-norte. 🚒@BomberosBogota en desplazamiento.



⭕️Vías alternas: Av. Guayacanes y Av. Americas pic.twitter.com/vbvAMND1u7 — Bogotá Tránsito (@BogotaTransito) April 30, 2026

Rutas alternas

La emergencia ha generado complicaciones en la movilidad sobre este corredor del suroccidente de Bogotá, especialmente para quienes se desplazan en sentido sur-norte. Por esta razón, las autoridades recomendaron tomar rutas alternas mientras se logra controlar completamente la situación y se realizan las labores de inspección correspondientes.

Entre las vías sugeridas para evitar el congestionamiento se encuentran la avenida Guayacanes y la avenida de Las Américas, corredores que podrían facilitar la movilidad de los conductores que transitan por la zona de Kennedy.

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Hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre personas lesionadas ni sobre las causas que habrían originado el incendio del vehículo. Las autoridades continúan verificando las condiciones en el lugar y se espera que en las próximas horas entreguen un balance oficial de la emergencia.