En un operativo adelantado durante la madrugada, las autoridades capturaron a Alex Vitonco Andela, conocido con los alias de ‘David’ o ‘Mi Pez’, señalado como cabecilla principal de la estructura ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias de las Farc, organización criminal vinculada a la facción liderada por alias ‘Iván Mordisco’.

La captura fue confirmada por fuentes de la Policía, por lo que el director de la institución, general William Rincón, se desplazó hasta Cali para entregar detalles del procedimiento. El capturado figuraba entre los criminales más buscados del país y era considerado un objetivo prioritario para las autoridades, al punto que el Gobierno había elevado la recompensa hasta los $1.000 millones por información que permitiera dar con su paradero.

Alias ‘David’, señalado de ordenar atentado contra Julio Cesar Triana Foto suministrada

Según los organismos de inteligencia, alias ‘Mi Pez’ sería uno de los hombres de mayor confianza de Néstor Gregorio Vera Fernández, alias ‘Iván Mordisco’, máximo jefe de las disidencias de las Farc. Dentro de la estructura criminal, tenía un rol estratégico en la coordinación de acciones armadas, expansión territorial y control de economías ilegales.

Las investigaciones lo relacionan con varios atentados terroristas ocurridos recientemente en Cali, hechos que encendieron las alertas de seguridad en el Valle del Cauca y que fueron atribuidos a estructuras armadas ilegales que delinquen en el suroccidente del país.



Cayó alias ‘David’ o ‘Mi Pez’, cabecilla de las disidencias responsable de atentados en Cali

Alias ‘David’ hacía parte de la estructura Dagoberto Ramos, grupo armado con fuerte presencia en Cauca, Valle del Cauca, Tolima y Huila. Esta organización es señalada de contar con aproximadamente 500 integrantes en sus filas, consolidándose como una de las facciones más violentas y activas de las disidencias.

De acuerdo con información oficial, a este cabecilla se le atribuyen delitos relacionados con terrorismo, homicidios contra personas protegidas y líderes sociales, desplazamiento forzado, además de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.