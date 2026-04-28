“Es una arremetida muy compleja”: alcalde de Cali tras escalada de atentados

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, en RecapBlu dio un balance crítico sobre la situación de orden público que enfrenta la capital del Valle y sus municipios vecinos, tras la reciente escalada de ataques terroristas.

A pesar de los desafíos, el mandatario envió un mensaje de resiliencia, enfatizando que la ciudad no se dejará amedrentar por los grupos criminales.



Seguridad y golpes a estructuras criminales

Eder calificó el panorama actual como una "arremetida muy compleja", recordando que desde mayo del año pasado Cali ha sido blanco de ocho artefactos explosivos.

No obstante, destacó la efectividad de la fuerza pública tras el reciente consejo de seguridad, celebrando la captura de alias 'Mipez', máximo mando de la estructura Dagoberto Ramos.

"Es un golpe duro, porque este señor es el que planeó buena parte de los ataques terroristas", afirmó el alcalde, reconociendo la reacción rápida y contundente del Gobierno Nacional en este caso específico. Sin embargo, el mandatario fue enfático al señalar las causas de fondo del deterioro de la seguridad.



Atribuyó la situación a la falta de una política clara y a la reducción de recursos.

"Esto es producto de una reducción de presupuesto en materia de seguridad y es producto de no tener una política de seguridad contundente", explicó, añadiendo que "en Colombia ningún proceso de diálogo prospera si no va acompañado de una política de seguridad contundente".



Tensión con el Gobierno Central y la situación en Jamundí

Un punto revelador de la entrevista fue la distancia entre la administración local y la Presidencia. Eder confesó:

"Con el presidente no he hablado desde agosto del año pasado", señalando que la comunicación se ha mantenido principalmente con los ministros de Defensa y del Interior.

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Asimismo, contradijo la visión del presidente Petro sobre la seguridad nacional, asegurando que "sí hay una situación de seguridad muy grave" y que el próximo mandatario del país deberá priorizar la recuperación del orden.

Sobre la situación en Jamundí, municipio que describió como un "hermano" de Cali, Eder denunció la presencia de 2.000 hectáreas de coca que, sumadas a las del Cauca, forman una mancha de 6.000 hectáreas.

"Eso no es aceptable, por lo que representa esto, pero también por el terror y la violencia a la cual han sometido a Jamundí", sentenció.