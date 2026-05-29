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Cali fortalece conexiones con EE. UU con nueva ruta aérea hacia Fort Lauderdale

Según el Observatorio de Turismo de Cali, desde enero del 2024 y febrero del 2026, este corredor entre la ciudad norteamericana y la capital del Valle, movilizó más de 233.000 pasajeros.

Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.jpg
Aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón.
Foto: MinTransporte.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 29 de may, 2026

Cali continúa ampliando sus conexiones con el mundo, tras confirmarse el inicio de operaciones de una nueva ruta aérea hacia los Estados Unidos. Se trata de vuelos directos entre Cali y Fort Lauderdale que operarán diariamente a partir del mes de julio.

Según el Observatorio de Turismo de Cali, desde enero del 2024 y febrero del presente año, este corredor entre la ciudad norteamericana y la capital del Valle, movilizó más de 233.000 pasajeros en ambos sentidos. Una prueba de la existencia de una demanda sólida y sostenida entre ambos destinos.

"Siete frecuencias semanales por trayecto y esto llega en un momento clave. Según los datos de SITUR Valle sobre turismo extranjero, Estados Unidos representa el 39.4% del origen de los visitantes internacionales que llegan al departamento. Es nuestro principal mercado emisor. Esta ruta no es solo un vuelo más, es conectividad, competitividad y oportunidad", explicó Miyerlandi Torres, secretaria de Turismo del Valle.

Por su parte, el alcalde Alejandro Eder resaltó que esta nueva conexión aérea permitirá posicionar a Cali como uno de los principales destinos del país y se convierte en una nueva oportunidad para seguir dinamizando la economía de la ciudad.

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"No solo por la salida y la conectividad de los caleños hacia afuera, sino también porque hay más caminos de turismo hacia Cali. El hecho de tener mayor conectividad ayuda a atraer a esos turistas, en especial para el turismo médico. Cali la venimos posicionando como el principal destino de turismo médico de Colombia y para poder lograr mantenerlo y para poder consolidar eso necesitamos que pueda llegar más gente", aseguró Eder.

Durante el primer trimestre de este año Cali tuvo un 20 % en la llegada de pasajeros internacionales, cifra que se espera superar con esta nueva ruta hacia Estados Unidos.

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