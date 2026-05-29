Pacientes de Nueva EPS y SOS en Cali protestan exigiendo continuidad de tratamientos

Los usuarios de las EPS intervenidas en Cali se encuentran desesperados por la falta de respuesta de estas entidades para continuar los tratamientos de sus pacientes, además del cierre y suspensión de servicios, por parte de las clínicas privadas por las deudas que siguen incrementándose.

En la mañana de este viernes, usuarios de la Nueva EPS llegaron hasta la sede administrativa de la entidad en el norte de la ciudad, para hacer un plantón exigiendo la entrega de medicamentos y autorizaciones.

"Lleva tres años en tratamiento con la Clínica Occidente, y hasta la fecha desde noviembre del 2025 la EPS lo tiene volteando, porque ya no tienen convenio. Nos hemos sentado en múltiples reuniones, ahora lo enviaron para el HUV, donde nos dicen que no tienen oportunidad de citas y la nueva EPS dice que toca esperar. O sea, ¿qué vamos a esperar más? ¿A que él se deteriore más? ¿A que fallezca? después de haber fallecido le van a hacer el tratamiento?", aseguró Nelly Meneses, familiar de uno de los pacientes afectados que protesta en la Nueva EPS.

Esta no ha sido la única manifestación por parte de usuarios que no tienen respuesta por parte de las EPS en la capital vallecaucana, pues desde la tarde del jueves, varias madres cuidadoras de pacientes con enfermedades huérfanas, llegaron hasta la sede administrativa de la EPS SOS, al sur de Cali para exigir la continuidad de los tratamientos de sus hijos, especialmente en la clínica Valle del Lili.



"No se les entrega los tratamientos con los especialistas adecuados, no se les entrega los insumos, las cirugías no se las están aprobando. Estas personas requieren un alto nivel de complejidad de atención. No es lo mismo en otras instituciones, porque la clínica Valle de Lili tiene todos los servicios de cualificación tecnológica para darles una atención", dijo Fernando Palau, representante de los usuarios de SOS.

El secretario de Salud de Cali, Germán Escobar, aseguró que esta suspensión de servicios de salud no corresponde a una falta de voluntad para atender a los pacientes, sino que es una medida desesperada ante la cirsis financiera.

"Realmente no hay ningún sector de la cadena de valor del sistema de salud que no esté afectado. Por ejemplo, el Hospital Universitario del Valle tiene deudas de la EPS que pueden ascender incluso a más de 700.000 millones de pesos y nuestra red distrital de baja complejidad tiene deudas que superan los 70.000 millones de pesos de acuerdo al último corte.

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Cuando se cierran servicios se hacen porque el nivel de flujo de caja pues no permite la operación, no permite pagar proveedores, no permite pagar a los médicos, no permite pagar los servicios. En ningún caso se obedece a una causa distinta", sostuvo el secretario.

En lo corrido del año la secretaría de salud de Cali ha recibido cerca de ocho mil quejas por barreras de atención, principalmente de usuarios de la nueva EPS, Emssanar, Asmet Salud, Coosalud y la SOS.