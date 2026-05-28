Deudas de EPS ponen en aprietos a tres hospitales de Antioquia: faltan pagos y limitan servicios

Con el paso de los días se conocen más consecuencias para hospitales y clínicas de Antioquia ante las deudas acumuladas de las EPS, impactando en los pagos del personal de salud, los servicios habilitados y los pacientes, la parte de la ecuación más afectada.

Recientemente alzó la voz la Fundación Hospital Infantil Santa Ana, que notificó a la Gobernación de Antioquia del cierre de sus servicios de hospitalización pediátrica, ante la imposibilidad de sostener la atención por la crisis financiera.

Al mismo tiempo, se registró otro caso en el Hospital San Vicente de Paul del municipio de Caldas donde desde este jueves el Sindicato Antioqueño de Anestesiología, Anestesiar, anunció la suspensión de servicios porque les adeudan a ocho profesionales 1.300 millones de pesos, desde septiembre del año anterior cuando pagaron por última vez. Esteban Bustamante, director Jurídico de Anestesiar.

"Hasta que se pague la deuda. Puede, inclusive, no ser la totalidad, pero al menos que se haga un pago considerable y se llegue a un plan de pagos serio, porque con el gerente ya se han hecho planes de pagos antes y ninguno ha sido cumplido", indicó.



Mientras tanto, el Hospital Alma máter enfrenta serias dificultades, pues aunque recientemente la Nueva EPS les giró un alivio financiero por 10.800 millones de pesos para abonar a la cartera pendiente, aún les adeudan unos 28.000 millones, que se suman a 100.000 millones de Savia Salud y 90.000 que dejaron pendientes por pagar las EPS liquidadas, lo que aún no los acerca “al punto de equilibrio”.

"No estamos con el hospital cerrado ni al portas de cerrar. Esa situación no puede pasar para Antioquia y para el país. Este hospital debe y tiene que continuar adelante. Tenemos algunos servicios restringidos, como es algunos servicios de externa, algunos procedimientos ambulatorios. Seguimos atendiendo a nuestros pacientes por el servicio de urgencias.

Toda la hospitalización, las unidades de cuidados intensivos, con algunos quirófanos abiertos", indicó Juan Carlos Cañas Agudelo, gerente estratégico del hospital Alma Mater.

Publicidad

Justamente por el impacto que tiene el estado financiero de Savia Salud sobre los hospitales y clínicas con los que tiene cartera pendiente, Alma Solano, secretaria de Salud de Antioquia, aseguró que se espera que culmine el empalme con los delegados de la Superintendencia de Salud que adelantaron su intervención, y así saber de su estado real. Según la rendición de cuentas, tienen 1,6 billones de pasivos.

"Yo no puedo dar una fecha exacta, esto tiene unos tiempos prudenciales, hay que ver lo que ha sucedido con otras EPS también en el mismo proceso. Aquí hubo una situación al principio y la que nos estamos encontrando. En el momento que terminemos todo el análisis financiero, que además va de la mano además de una auditoría forense, estaremos determinando cuál es la situación financiera de Savia", indicó.

Por lo pronto, las EPS le adeudan 8 billones de pesos a los hospitales públicos y privados, cifra dentro de la cual los bancos de sangre del departamento alertaron que tienen una deuda acumulada cercana a los 26 mil millones de pesos (a marzo de este año), sumada a una preocupante disminución de donantes voluntarios.

Publicidad

Del total reportado por las entidades, 6 billones de pesos corresponden a la red privada y 2 billones de pesos a la red pública, teniendo como origen principal las EPS intervenidas por el Gobierno Nacional, Nueva EPS, Savia Salud (en proceso de empalme para devolverla a la Gobernación, Alcaldía y Comfama) y Coosalud, que en conjunto adeudan 4.9 billones de pesos al sistema público y privado en el departamento.