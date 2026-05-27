En menos de 4 años, en Antioquia se han recuperado cuerpos de más de 200 personas desaparecidas

En menos de cuatro años se han recuperado más de 200 cuerpos de personas dadas por desaparecidas en Antioquia. Cerca de 100 cuerpos ya fueron entregados a las familias de las víctimas.

La Gobernación de Antioquia informó que, en lo corrido del actual cuatrienio, se han recuperado 234 cuerpos de personas desaparecidas en el departamento, como parte de las acciones adelantadas para apoyar la búsqueda, identificación y entrega digna a sus familiares.

La cifra fue revelada durante la conmemoración de la Semana del Detenido Desaparecido y de acuerdo con la Administración Departamental, estas recuperaciones se lograron mediante 30 diligencias de exhumación.

Además, las autoridades en Antioquia indicaron que durante este periodo se han acompañado 221 casos de búsqueda urgente y 28 casos de búsqueda inversa, así como 91 entregas dignas de cuerpos a familiares.



La directora de Derechos Humanos y Paz de Antioquia, Andrea Moseres Fernández, explicó que la Gobernación brinda acompañamiento psicosocial y jurídico a las familias que activan los mecanismos de búsqueda urgente.

"Una vez se activa la ruta, los profesionales de la Gobernación de Antioquia toman contacto con la familia o las personas buscadoras para poder obtener los datos y empezar el proceso de búsqueda. Esto implica poder divulgar, entonces, elementos como las piezas gráficas", señaló.

Asimismo, la Gobernación de Antioquia destacó su participación en el proyecto “Aquí florece la búsqueda de la verdad”, relacionado con los procesos restaurativos adelantados en el Cementerio Las Mercedes de Dabeiba, escenario clave en las investigaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz.