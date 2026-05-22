Diez cuerpos fueron recuperados en antiguos campamentos de guerra en Nariño: UBPD

La intervención humanitaria adelantada por la UBPD permitió intervenir 11 sitios de disposición de cuerpos ubicados dentro del territorio indígena Awá El Sande. De esos lugares, tres fueron descartados y ocho fueron intervenidos mediante labores de prospección intrusiva, en las que fueron recuperados los 10 cuerpos. Las víctimas corresponderían a combatientes y civiles desaparecidos en hechos relacionados con el conflicto armado entre 2007 y 2008.

Según informó la entidad, seis de los cuerpos fueron encontrados en una antigua zona campamentaria de la extinta Columna Móvil Mariscal Sucre de las Farc-EP, luego de un proceso previo de documentación y cartografía social que permitió reconstruir histórica y espacialmente el funcionamiento del campamento y delimitar posibles zonas de disposición de cuerpos en medio de la confrontación armada.

Las labores se desarrollaron en articulación con firmantes del Acuerdo de Paz que integran la Corporación Humanitaria Reencuentros, así como con excombatientes de otras estructuras armadas y organizaciones de familiares buscadores de Samaniego, entre ellas Asvisuv y Avafer, que han contribuido con información sobre cerca de 200 personas desaparecidas en estas comunidades.

La UBPD explicó que los sitios intervenidos correspondían tanto a fosas individuales como colectivas, lo que implicó labores técnicas complejas debido a las condiciones climáticas y geográficas del territorio. Los cuerpos recuperados fueron entregados al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses para avanzar en los procesos de identificación.



En paralelo a las excavaciones, la entidad adelantó labores de prospección no intrusiva mediante tecnología de georadar, con la que logró documentar otros 11 sitios de interés forense. Además, durante la misión humanitaria se realizaron sobrevuelos con dron, previamente concertados con las autoridades indígenas, para obtener registros fotográficos y geográficos que faciliten futuras búsquedas en la zona.

La misión contó también con el acompañamiento de la guardia indígena Awá y de médicos tradicionales del resguardo, quienes realizaron rituales de armonización espiritual antes y durante las intervenciones. “Sentimos como creyentes de este resguardo que el cuerpo de su hijo, de su hermano, de su tío o de su papá debe descansar; y el del familiar, también”, señaló Amanda Nastacuás, coordinadora de la guardia indígena del resguardo Awá El Sande.