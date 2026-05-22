¿Qué desató pelea entre indígenas Misak y Nasa en el Cauca?

Un grave enfrentamiento entre las comunidades indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca, dejó seis personas fallecidas y más de 100 heridos. El Ministerio de Defensa movilizó tropas al sector para controlar la situación humanitaria derivada de una histórica disputa por 800 hectáreas de páramo en la cordillera central.

¿Por qué se enfrentaron los indígenas Misak y Nasa en Silvia, Cauca?

La escalada de violencia se originó por la interpretación de un proceso de clarificación de vigencia de un título colonial iniciado en 2022. Tatiana Bachiller, exautoridad del cabildo Misak de Guambía, señaló en Mañanas Blu 10:30AM que "unas dirigencias muy jóvenes del cabildo Nasa de Pitayó decidieron hacer valer ese título" para ingresar al territorio, lo que derivó en la instalación de tres puntos de control que restringieron la movilidad de los Misak desde diciembre pasado.

Bachiller denunció el uso de armamento de alta potencia en las confrontaciones de las últimas horas: "Existe una frontera muy delgada entre los conflictos interétnicos y el conflicto armado por el lugar y la coyuntura que estamos viviendo actualmente. Vimos a gente armada, tenemos de hecho la mayoría de las personas, pues todas las personas que murieron de nuestro pueblo son con heridas de fusil".

Asimismo, cuestionó el rol de la dirigencia Nasa y de figuras políticas como Aída Quilcué, fórmula vicepresidencial de Iván Cepeda, afirmando que los agresores "se sienten demasiado poderosos e inmunes ante la ley".



Por su parte, Felipe Harman, director de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), explicó que la clarificación del título colonial es un procedimiento administrativo que determina la vigencia de documentos de los años 1700, pero aclaró que "eso no significa por sí que ni autorice a desconocer los títulos actuales".

El funcionario fue enfático en respaldar la legalidad territorial de los afectados: "No existe duda ni traza de que se pueda poner en consideración o en debate el peso jurídico que tiene el título de Guambía. Ahí hay un conflicto, es político, no legal". Harman desvirtuó las acusaciones de Bachiller sobre supuestos favorecimientos políticos hacia el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC): "Esa es la apreciación de la señora Bachiller... Aquí no podemos plantear abiertamente que se haya tenido la prevalencia de una sobre otra".

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