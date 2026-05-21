Defensoría y ONU DDHH piden diálogo tras violencia entre pueblos Misak y Nasa en Silvia, Cauca

La Defensoría del Pueblo y la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia hicieron un llamado al diálogo, la calma y la protección de la vida tras los hechos de violencia registrados en el municipio de Silvia, Cauca, entre integrantes de los pueblos indígenas Misak y Nasa. Según la información conocida hasta el momento, la confrontación habría dejado al menos dos personas muertas, además de varios heridos y retenidos.

De acuerdo con la Defensoría, los enfrentamientos estarían relacionados con conflictos por tierras y territorios entre integrantes del resguardo indígena de Guambía, del pueblo Misak, y el resguardo Pitayó, del pueblo Nasa. La entidad recordó además que en los últimos días el pueblo Misak había realizado movilizaciones en Bogotá para solicitar atención del Gobierno nacional frente a estas problemáticas.

En su pronunciamiento, la Defensoría del Pueblo pidió a ambas comunidades cesar el uso de la violencia y señaló que las diferencias no deben resolverse mediante confrontaciones entre comuneros. También insistió en que el diálogo y los mecanismos propios de concertación de los pueblos indígenas deben mantenerse como la vía para solucionar el conflicto.

La entidad además informó que participa en una comisión humanitaria que está a disposición de ingresar a la zona para atender a las personas heridas y apoyar el levantamiento de los cuerpos, por lo que pidió colaboración de los pueblos y sus autoridades.



En el comunicado, la Defensoría también hizo un llamado directo al Gobierno nacional, especialmente a la Agencia Nacional de Tierras y al Ministerio del Interior, para avanzar en el cumplimiento de los compromisos pactados previamente con los pueblos en reuniones realizadas tanto en Bogotá como en Silvia, Cauca.

Hacemos un llamado al diálogo y a la protección de la vida y a la conciliación entre los pueblos Misak y Nasa en Silvia, Cauca.



Leer pronunciamiento aquí 👇🏽 pic.twitter.com/HrQVDepaKv — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) May 21, 2026

Por su parte, la ONU Derechos Humanos Colombia expresó su preocupación por los hechos y pidió a las autoridades investigar y sancionar a los responsables de las muertes y heridas registradas.

Además, solicitó la liberación inmediata de las personas retenidas y llamó a la sociedad a no estigmatizar a los pueblos indígenas ni utilizar lo ocurrido para afectar los procesos organizativos de las comunidades en el país.

Publicidad

Finalmente, señalaron que están en contacto con las autoridades que viajan al territorio para retomar y promover el dialogó en medio de la situación.