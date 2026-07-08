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Cali homenajeó a los bomberos que participaron en rescates en Venezuela

El capitán Alberto José Hernández calificó como exitosa la misión y destacó el regreso sanos y salvos de los 63 rescatistas, además del rescate con vida de un niño de 11 años, atrapado entre los escombros.

Bomberos de Cali regresan tras histórica misión de rescate
Cuerpo de Bomberos de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 8 de jul, 2026

Con honores fueron recibidos en Cali los nueve bomberos que durante 11 días participaron en las labores de búsqueda y rescate tras los sismos registrados en La Guaira, Venezuela. Los rescatistas hicieron parte del grupo USAR COL-1, conformado por 63 especialistas de diferentes regiones del país que apoyaron la atención de la emergencia.

El capitán Alberto José Hernández Abadía, director de Gestión del Riesgo y Emergencias del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Cali, calificó como exitosa la misión y aseguró que el principal logro fue el regreso sano y salvo de todos los integrantes del equipo. Además, destacó el reconocimiento y la gratitud expresados por el pueblo venezolano, así como el rescate de un menor de edad atrapado entre los escombros.

"Nuestra misión en Venezuela fue exitosa porque los 63 integrantes del equipo regresamos sanos y salvos. Recibimos el respeto y la gratitud del pueblo venezolano. Nuestra labor fue localizar personas con vida en estructuras colapsadas y, cuando los equipos detectaban señales, realizar el rescate. En nuestro caso, logramos rescatar con vida a Moisés, un niño de 11 años que permanecía atrapado aproximadamente en el séptimo piso de un edificio de 11 niveles que colapsó", manifestó el capitán.

Durante la ceremonia de bienvenida, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, resaltó el compromiso y la vocación de servicio de los bomberos, asegurando que dejaron en alto el nombre de la ciudad y del país al participar en una misión humanitaria de alto riesgo.

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"Tuvimos muchos momentos de alegría con distintos rescates y también momentos de profundo dolor acompañando a nuestros hermanos venezolanos. Nuestros bomberos estuvieron 11 días en ese país, dejando en alto el nombre de Colombia y de Cali, demostrando que desde nuestra ciudad estamos listos para apoyar a quienes más lo necesitan", expresó el mandatario.

Por su parte, el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela, calificó a los rescatistas como héroes y agradeció su compromiso, disciplina y entrega para salvar vidas, incluso más allá de las fronteras. Asimismo, destacó que la experiencia adquirida durante esta misión fortalecerá la preparación de la ciudad frente a futuras emergencias y continuará consolidando la cultura de la gestión del riesgo entre los caleños.

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