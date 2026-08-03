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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Cancelan imputación de cargos contra presidenta y primer vicepresidente del Concejo de Cali

Cancelan imputación de cargos contra presidenta y primer vicepresidente del Concejo de Cali

El abogado de los concejales denuncia, además, la existencia de un supuesto “falso positivo judicial”.

Defensa de la presidente y el primer vicepresidente del Concejo de Cali.
Concejo de Cali.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de ago, 2026

La audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento contra integrantes de la mesa directiva del Concejo Distrital de Cali, programada para la primera semana del mes de agosto, fue cancelada. Así lo dio a conocer el representante legal de los concejales Daniella Plaza y Andrés Escobar, en el marco de las investigaciones adelantadas por los retrasos en la elección del contralor distrital.

El abogado Julián Quintana, defensor de la actual presidenta y el primer vicepresidente de la corporación, señaló que la decisión de cancelar la audiencia fue notificada por la Fiscalía y el expediente será remitido a Bogotá, para unificar la información. Además de pasar a manos de la Corte Suprema de Justicia para esclarecer los detalles del proceso.

“Las autoridades han denunciado y también advertido las diferentes irregularidades del proceso de selección de la mesa directiva del año 2025, y ahora la mesa directiva 2026 en cabeza de mis representados, corrige esos errores demandados por la autoridad y entonces ellos son los que resultan con una imputación de cargos, cuando los que deberían estar respondiendo ante la justicia son los de la mesa directiva del 2025”, explicó Quintana.

El abogado de los concejales denuncia, además, la existencia de un supuesto “falso positivo judicial” donde otros servidores públicos habrían realizado sobornos para lograr testimonios en contra de Plaza y Escobar.

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“Nos ha llegado información muy grave muy sensible conversaciones de whatsapp, también chat donde hay personas y se evidencia que dieron dinero a servidores, para orquestar falsas denuncias en contra de mis representados y precisamente es lo que hoy mismo vamos a erradicar ante la fiscalía porque estamos ante un falso positivo judicial, no error de la fiscalía sino de servidores públicos que se prestaron para acuñar información distorsionada ante el ente acusador y terminar en este caso en una imputación, que hoy la fiscalía retira”, añade el abogado.

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