Capturan a oficial y suboficial del Ejército por negarse a misión electoral en Nariño

Un oficial y un suboficial del Ejército fueron capturados por el delito de desobediencia luego de que se negaran a viajar al municipio de Los Andes Sotomayor, en el noroccidente de Nariño, donde debían reforzar los operativos del Plan Democracia antes, durante y después de las elecciones de este 31 de mayo.

Blu Radio conoció que los dos integrantes del Ejército tenían que desplazarse junto con 32 soldados profesionales que habían llegado a la ciudad de Pasto, al Batallón de Chapalito, para un reentrenamiento, pero se negaron porque argumentaron que en esa zona de Nariño hay presencia de al menos seis grupos armados ilegales.

El oficial y el suboficial fueron capturados por agentes de la Dijín pasadas la una de la madrugada de este 31 de mayo.

La identidad del oficial y del suboficial se mantiene en reserva y, a esta hora, se cumple la audiencia de legalización ante la Justicia Penal Militar, donde el fiscal que asumió el caso solicitó medida de aseguramiento contra el teniente y el suboficial.



Durante la audiencia, los militares argumentaron que no habían terminado el curso de reentrenamiento y que no iban a exponer la vida de los 32 soldados, argumentos que fueron escuchados por un juez militar.

Se pudo establecer que el oficial y el suboficial del Ejército capturados hacen parte del grupo EXDE, cuya misión principal es la búsqueda, localización, neutralización y destrucción de minas antipersonal y artefactos explosivos.

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Hasta el momento, la Brigada 23 del Ejército, a la que pertenecen los militares, no ha emitido comunicado alguno. Sin embargo, se conoció que la jornada electoral en ese municipio del noroccidente de Nariño transcurrió en completa calma.