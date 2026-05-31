Capturan en Tangua, Nariño, a presunto cabecilla del ELN que habría intentado ejercer su voto

A una guarnición militar fue trasladado un supuesto comandante del ELN capturado por las autoridades en momentos en que el guerrillero intentaba hacer uso del voto, en hechos ocurridos en el municipio de Tangua, en el sur de Nariño.

Blu Radio conoció que la identidad del presunto cabecilla de la columna móvil Manuel Vásquez Castaño se mantiene en total reserva. Además, se pudo establecer que sobre el presunto guerrillero existe una solicitud de extradición por parte de la justicia de los Estados Unidos.

Un vocero oficial que pidió el anonimato dijo que el cabecilla rebelde intentó pasar desapercibido y que, al llegar a la mesa de votación en el municipio de Tangua, las autoridades indicaron que, al revisar los antecedentes, este figuraba con varias anotaciones judiciales.

De inmediato se dispuso de un riguroso operativo para trasladar al jefe guerrillero hasta la ciudad de Pasto, donde a esta hora es presentado ante un juez con función de control de garantías.



“Fue una verdadera sorpresa y generó temor luego de conocer los antecedentes del cabecilla guerrillero”, dijo un vocero oficial, quien aseguró que la columna móvil Vásquez Castaño del ELN tiene presencia en el sur del Cauca y, en ocasiones, hace apariciones en el norte de Nariño, sobre la vía Panamericana.

La identidad no ha sido entregada por parte de las autoridades, que investigan si otros guerrilleros del ELN podrían estar cerca de esa población nariñense, aseguró el portavoz oficial, quien pidió que se mantuvieran en reserva su identidad y cargo.