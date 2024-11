Cayó peligroso cabecilla del ELN en Buenaventura: usaba santería para evadir la autoridad

En las últimas horas las autoridades lograron la captura de Julio César Rivas Rivas, alias ‘Conal’, señalado cabecilla principal de la Compañía de Tropas Especiales ‘Omar Silgado’ del Frente de Guerra Occidental del ELN. La detención de este homicida fue exactamente en el municipio deBuenaventura, Valle del Cauca.

Alias ‘Conal’ sería el responsable de generar homicidios selectivos, y desplazamiento forzado de población civil en el sur de Buenaventura, con ocasión de una disputa por control territorial y rentas criminales con otras estructuras delincuenciales.

Además, este delincuente era el encargado de coordinar el cultivo, producción y transporte de cocaína por la costa pacífica, sumado a acciones de extorsión y minería ilegal en la región.

Esta importante captura será vital para seguir consolidando la seguridad en el puerto, toda vez que el capturado infundía terror en la comunidad por sus actividades de multicrimen dijo el general Nicolás Zapata, subdirector de la Policía.

La estructura que lideraba este delincuente, que usaba la santería para evadir a las autoridades, se caracteriza por la instalación de campos minados, uso de material bélico de alto impacto y acciones de reclutamiento forzado de menores para sostener acciones ofensivas en la región.

El capturado fue puesto a disposición de las autoridades judiciales por los delitos de concierto para delinquir agravado y narcotráfico. En su poder, de acuerdo con la Policía, se hallaron tres celulares que serán fundamentales para la investigación, así como dinero en efectivo.

Otty Patiño al ELN por paro armado en el Chocó: “Que ayuden o no estorben”

En la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo se lleva a cabo un puesto de mando unificado, liderado por el presidente Gustavo Petro y el director de esa entidad, Carlos Carrillo, para tomar decisiones y ver qué medidas va a tomar el Gobierno nacional frente a la crisis del Chocó por las torrenciales lluvias, que ya dejan miles de dignificados.

Quien también asistió a la UNGRD fue el Alto Comisionado para la Paz Otty Patiño , quien criticó al ELN por decretar un paro armado en el Chocó en medio de la crisis, “Es inadmisible, no encuentro explicación y me parece una cuestión medio absurda que en medio de unas conversaciones donde se está restableciendo la mesa y en una situación de tragedia que está viviendo el Chocó ellos planteen un paro armado, que ayuden o por lo menos no estorben”, expresó.

Por su parte, el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo, anticipó que en el Puesto de Mando Unificado (PMU) le plantearán al presidente Gustavo Petro declarar “desastre nacional” tras la grave crisis que afronta el departamento del Chocó a causa de las lluvias.