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Clínica Infantil Club Noel en Cali reporta sobreocupación del 157 % en urgencias

La capacidad instalada para la atención resulta insuficiente debido, sumado a que, por la crisis del sector, no cuentan con el personal suficiente para la atención de los niños y niñas de la región.

Clínica Infantil Club Noel reporta problemas para la atención de sus pacientes.
Clínica Infantil Club Noel reporta problemas para la atención de sus pacientes.
Clínica Infantil Club Noel de Cali
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 7 de abr, 2026

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