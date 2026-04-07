Clínica Infantil Club Noel en Cali reporta sobreocupación del 157 % en urgencias

A través de un comunicado, la Fundación Clínica Infantil Club Noel de Cali, dio a conocer que actualmente su servicio de urgencias presenta una sobreocupación del 157 %, situación que ha generado demoras en los tiempos de atención a los menores de edad.

Según las directivas de la entidad, se ha registrado un incremento significativo en la demanda de consultas pediátricas, así como en la atención de casos de alta complejidad.

“Esta es una situación que se ha venido presentando en varias instituciones de la ciudad, pero sobre todo, en aquellas de mayor complejidad desde el último año, en gran medida por la crisis del sistema de salud. Los pacientes que podían ser vistos y controlados de manera ambulatoria han perdido esa capacidad”, dijo Germán Escobar, secretario de Salud de Cali.

En ese sentido, el funcionario público indicó que, desde la Secretaría de Salud, se está realizando acompañamiento para no afectar la prestación del servicio ni los tratamientos de los pacientes, en este caso, los menores de edad que llegan al Club Noel desde diferentes municipios del Valle del Cauca y de otros departamentos del país.



“Desde la Secretaría de Salud hemos acompañado a estas instituciones en el desescalonamiento y en la posibilidad de remitir casos de baja complejidad, en la medida en que la situación lo permita. Sin embargo, este es un momento para reiterar el llamado al Gobierno nacional y a los agentes interventores de las EPS para que estabilicen sus prestadores de servicio”, manifestó Escobar.

En el comunicado, la Fundación Clínica Infantil Club Noel también señaló que la capacidad instalada para la atención resulta insuficiente, debido a la sobreocupación.

Además, con el paso de las horas aumenta el número de menores que llegan al centro asistencial, sumado a que, por la crisis del sector, no cuentan con el personal suficiente.