Colombiana Carolina Durán hace historia tocando la campana de cierre del Nasdaq en Nueva York

La colombiana Carolina Durán, directora de Building Markets para América Latina, fue una de las encargadas de tocar este viernes la campana de cierre de la bolsa Nasdaq, en Nueva York, durante una ceremonia que puso en el centro de la conversación el papel de los pequeños negocios en la generación de empleo y el crecimiento económico.

El acto se realizó en el Nasdaq MarketSite, en Times Square, como parte del lanzamiento mundial de la campaña ‘Opportunity Changes Everything’ —‘La oportunidad lo cambia todo’—, una iniciativa con la que Building Markets busca mostrar cómo el acceso a compradores, contratos, financiación y redes comerciales puede transformar la trayectoria de pequeños emprendimientos, especialmente aquellos que enfrentan mayores barreras para acceder a los mercados.

La organización internacional, que trabaja con pequeñas empresas en comunidades vulnerables, aseguró que desde 2004 ha acompañado a más de 28.000 negocios, facilitado más de 1.500 millones de dólares en contratos y financiación y contribuido a la creación de más de 78.000 empleos en distintas regiones del mundo. Su modelo se basa en identificar emprendimientos con potencial, fortalecer sus capacidades y conectarlos con compradores y fuentes de financiación.

Para Carolina Durán, la ceremonia representó una oportunidad para llevar a un escenario internacional el potencial de los pequeños empresarios y la importancia de conectar sus capacidades con oportunidades reales de crecimiento. La campaña busca precisamente visibilizar las historias de emprendedores que, pese a contar con talento y experiencia, enfrentan dificultades para encontrar clientes, financiación o espacios dentro de las cadenas de abastecimiento.



El reconocimiento también tiene una relación directa con el trabajo que Building Markets ha desarrollado en América Latina, incluida Colombia, donde la organización ha impulsado programas para fortalecer a pequeños negocios y emprendimientos liderados por mujeres. En ese contexto, el toque de campana en el Nasdaq sirvió como plataforma para destacar que detrás de las cifras de crecimiento y generación de empleo también existen miles de pequeñas empresas que buscan una oportunidad para expandirse.

La ceremonia de cierre del mercado bursátil es una de las actividades institucionales más reconocidas del Nasdaq y suele conmemorar hitos, lanzamientos e iniciativas con impacto económico o social. En esta ocasión, el protagonismo estuvo puesto en la capacidad de las pequeñas empresas para generar empleo, dinamizar las economías locales y transformar comunidades cuando logran acceder a nuevas oportunidades.