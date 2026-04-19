Continúa búsqueda de menor arrastrado por la creciente del río Fraile en Candelaria, Valle

Las autoridades del municipio de Candelaria, Valle del Cauca, mantienen la búsqueda de Jonathan González, un joven de 17 años, que desapareció tras ser arrastrado por la corriente del río Fraile.

Según informó José Arnaldo Coronel, jefe de la Oficina Técnica de Gestión del Riesgo, el hecho se registró el fin de semana cuando el menor se encontraba con tres amigos en el sector de los barrios La Victoria y La Aldea, en el corregimiento de Villa Gorgona.

“Ellos estaban en el río y en ese momento había crecido por las fuertes lluvias de la temporada. Al parecer, un remolino o una fuerte corriente se lo llevó. Uno de los compañeros intentó auxiliarlo, pero fue imposible. Esperamos que el río siga bajando para poder realizar un recorrido en lancha el día de mañana”, explicó el funcionario.

Ante la solicitud de los familiares del menor de intensificar las labores de búsqueda, las autoridades indicaron que existe una articulación interinstitucional para dar con su paradero lo más pronto posible.



"Desde el momento de la emergencia se activó el plan de búsqueda con el apoyo de organismos de socorro como Bomberos y Defensa Civil, además del acompañamiento de la Oficina de Gestión del Riesgo municipal, las secretarías de Seguridad y Convivencia, y Salud", manifestó el jefe de la Oficina Técnica de Gestión del Riesgo de Candelaria.

Las autoridades continúan con las labores de búsqueda y esperan mejores condiciones climáticas para realizar recorridos en lancha. Además, hicieron un llamado a la precaución en zonas ribereñas debido a la temporada de lluvias.