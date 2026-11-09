Crisis humanitaria en Nuquí: más de 300 personas desplazadas necesitan ayuda urgente

La crisis humanitaria en Nuquí, en el departamento de Chocó, continúa generando preocupación por el desplazamiento de comunidades indígenas que han tenido que abandonar sus territorios debido a los enfrentamientos entre grupos armados ilegales.

De acuerdo con John Jaramillo Pandales, personero municipal de Nuquí, más de 300 personas permanecen actualmente en la cabecera municipal, luego de salir de la comunidad indígena de Villa Nueva. Según explicó, las familias tuvieron que abandonar sus hogares con lo que llevaban puesto y necesitan atención humanitaria urgente.

Vista de Nuquí, departamento de Chocó. Foto Presidencia de Colombia.

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El funcionario aseguró que la capacidad de respuesta de la administración municipal está desbordada, por lo que solicitó la intervención de otras entidades para atender a la población afectada.

“Por eso la personería municipal ha solicitado la intervención de otras autoridades como competentes para que nos ayude a hacer digamos todo el tema de intervenciones para poder ayudar a esta comunidad indígena”, señaló Jaramillo.



Frente a esta situación, el personero hizo un llamado a la solidaridad de los ciudadanos y pidió donaciones de alimentos, ropa para bebés, niños y adultos, kits de aseo, sábanas y toldillos.

“Necesitamos kit de aseo, necesitamos ropa para bebés, ropa para adultos, ropa para las mujeres, ropa general, necesitamos lo que es sábana, toldillo”, dijo.

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La necesidad de estos elementos también está relacionada con las condiciones de salud de la zona. Según Jaramillo, hay una alerta por la presencia de zancudos y los riesgos de enfermedades como el paludismo y el dengue.

La Unidad para las Víctimas ya activó su ruta de atención y, según la información que recibió la Personería, se esperaba la llegada de ayudas humanitarias durante el fin de semana. Sin embargo, el funcionario insistió en que se requiere una respuesta más amplia y sostenida.

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Desde la Personería señalan, además, que esta emergencia también ha afectado la educación de la comunidad, debido a que 65 niños y niñas tuvieron que interrumpir sus clases, mientras las autoridades locales buscan alternativas para que puedan terminar su jornada escolar de fin de año.

Asimismo, la entidad pidió que se garantice acompañamiento psicosocial permanente para las familias. El funcionario advirtió que la atención no debería limitarse a una intervención temporal, sino que debe incluir seguimiento a las afectaciones emocionales de la comunidad.

“El llamado que hacemos es que eso no sea solamente de manera provisional, sino es que hay un tema emocional con esta comunidad y que la intervención no sea solamente 15 días, sino es que sea, digamos, se haga un seguimiento frente a estas situaciones”, pidió el personero Jaramillo.

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Finalmente, desde la Personería de Nuquí reiteran el llamado al Gobierno nacional y a las autoridades competentes para que aumenten su presencia y atención en el municipio, con el fin de garantizar asistencia humanitaria, protección y acompañamiento a las comunidades afectadas.