Cali está lista para el regreso de la Selección Colombia después de 27 años

Esta semana, Cali se convierte en la casa de la selección Colombia, de cara al partido amistoso que se realizará el viernes contra Chile en el estadio Pascual Guerrero. El partido es el regreso de la tricolor a la ciudad despues de casi tres décadas, lo que significa una importante oportunidad para la reactivación económica de la ciudad, que ha sido bastante afectada desde el 10 de agosto.

Ya llegaron a la capital vallecaucana los primeros jugadores como Davinson Sánchez, Luis Suárez y Camilo Vargas, y se espera que en la tarde de este lunes llegue el resto de los convocados.

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, celebró el regreso de la selección a la ciudad, reiterando que las ganancias que deje el partido se destinarán a las ayudas paras las familias afectadas por el terremoto.

"Estamos trabajando con la Federación para que esos dineros vayan a apoyar directamente a quienes más lo necesitan, a los damnificados que aún reciben ayuda humanitaria. Estamos trabajando con el Programa Mundial de Alimentos, tenemos un programa ya de alrededor de 7.000 millones de pesos, a ese fondo se van a sumar los recursos del partido del viernes y con eso se van a adquirir y se van a dar apoyos en mercados para las personas damnificadas que aún necesitan ese apoyo humanitario", señaló Eder.



Se espera que con este partido Cali tenga una ocupación hotelera superior al 60%, convirtiéndose en un importante dinamizador para diferentes sectores de la ciudad

"Esperamos 20.000 asistentes aproximadamente, donde el 10% se espera que sean turistas o visitantes. Esto reflejará entre 7.100 millones de pesos y 14.900 millones de pesos, donde 5.000 aproximadamente serán de boletería y el resto, el gasto promedio de un residente caleño, será de 90.000 pesos en temas adicionales y 450.000 pesos si es turista o visitante. Esto implica que se dinamicen muchas cadenas de valor en torno al partido, sino también lo que ocurre después, el sector nocturno, del transporte, de la logística", explicó la secretaria de Desarrollo Económico de Cali, Laura Loreto Arias.

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Las autoridades confirmaron que el estadio Pascual Guerrero se encuentra en óptimas condiciones para recibir a todos los hinchas este viernes. Tanto la selección Colombia como la de chile realizarán sus entrenamientos en las sedes del América y el Deportivo Cali en el sur de la ciudad.