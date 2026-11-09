Tres meses después del terremoto, la prioridad en Cali es la recuperación de viviendas

Han pasado exactamente 91 días desde el 10 de agosto, y aún Cali se está recuperando del daño que sufrió durante el terremoto, principalmente en la atención a más de 20.000 familias damnificadas en la ciudad.

De esas 20.000, hay 700 que están siendo priorizadas, debido a que prácticamente quedaron en la calle, al perder por completo sus hogares, a estas personas son a las que se les está agilizando las soluciones de vivienda, para después continuar con el resto de la recuperación de la ciudad.

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"Estamos priorizando recuperar u ofrecer soluciones de vivienda para quienes ya perdieron definitivamente sus casas, que en este momento son 700 familias, para que tengan una solución lo más rápido posible. El objetivo que le he puesto al equipo y el que le propuse al ministro de Vivienda es que de aquí a diciembre, todos estos caleños y caleñas tengan respuesta", explicó el alcalde de Cali, Alejandro Eder.

El proceso de reconstrucción es otro de los factores que están en la lista de prioridades, sin embargo, es algo que toma tiempo. El alcalde explicó que una vez los lotes de edificios colapsados o demolidos estén listos para iniciar obra, se debe contar con la documentación y los permisos requeridos.



"Una vez los edificios colapsados o los demolidos, ya están liberados de los escombros, ya entran además a revisar el tema de la reconstrucción. Para uno reconstruir tiene que hacer diseños, tiene que hacer estudios de suelo, tiene que sacar todas las nuevas licencias, sacar todos los papeles. Solo ese primer paso, puede durar unos seis meses y de ahí una construcción puede durar 18 meses. Por eso el llamado a la ciudadanía es de paciencia", agregó el mandatario.

En cuanto al pago de los auxilios económicos más de 15.500 familias han recibido ya los dos primeros giros del millón 50 mil pesos. Se están adelantando los trámites para que a más tardar la próxima semana se realice el tercer y último pago de estas ayudas.

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"En este momento ya lo tenemos aprobado, ya la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo nos ha mencionado que ya se encuentran listos los recursos, sin embargo, estamos alistando la logística, estamos en este momento todavía terminando de pagar el primero y el segundo giro, pero una vez vayamos avanzando en la dispersión de estos, pues empezaremos con el tercer pago", señaló el secretario de Gestión del Riesgo de Cali, Ricardo Peñuela.