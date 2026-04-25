¿Cuándo llegarán los nuevos pelotones del Ejército que reforzarán la ofensiva en el suroccidente?

El jefe de la cartera de Defensa anunció que al suroccidente del país llegarán un total de 22 pelotones del Ejército, con la misión de reforzar las acciones ofensivas que se adelantan en este territorio, específicamente contra las disidencias de las Farc al mando de alias ‘Iván Mordisco’, a quienes se les atribuye la escalada terrorista de las últimas 48 horas.

La reunión, realizada en el municipio de Palmira (Valle del Cauca), contó con la participación de la cúpula militar, la gobernadora Dilian Francisca Toro y los alcaldes Alejandro Eder, de Cali, y Víctor Ramos, de Palmira. Allí se coordinaron acciones para evitar nuevos ataques terroristas en el departamento.

En el encuentro se ratificó una recompensa de 200 millones de pesos por información que permita capturar a los autores materiales de los atentados ocurridos en estas ciudades, quienes habrían utilizado vehículos escolares para perpetrar los ataques contra bases militares.

“Vamos a reforzar con ocho pelotones más que llegarán a mediados de mayo. También se proyecta el envío de 12 pelotones adicionales en agosto. En mayo llegarán, además, dos pelotones blindados, que serán desplegados en Timba, Valle, y Timba, Cauca, con el fin de controlar completamente esa región. Lo que ocurre en Palmira y Cali tiene relación con acciones que se originan a varios kilómetros de acá”, anunció el ministro Sánchez.



En el consejo, el ministro reiteró que los responsables de estos ataques son las disidencias al mando de alias ‘Iván Mordisco’. Señaló además a los cabecillas conocidos como alias ‘Marlon’, ‘Madmax’ y ‘Oso Yogui’ como los presuntos articuladores de la oleada de atentados en la región.

Para lograr la captura de estos delincuentes, se creó una burbuja especial de investigación que se dedicará exclusivamente a rastrearlos. Por alias ‘Marlon’, la recompensa fue incrementada hasta los 5.000 millones de pesos.