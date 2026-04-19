Capturan hombre con drogas y material de guerra de disidencias de 'Iván Mordisco' en Amagá

La Cuarta Brigada del Ejército Nacional logró la captura de un hombre en el municipio de Amagá con 70 paquetes de pasta base de coca y cerca de 25 proveedores para fusiles que eran transportados mediante la modalidad de ocultamiento.

La información entregada por inteligencia militar dejó en evidencia que este material de guerra y los estupefacientes venían del departamento del Cauca e iban para Medellín, donde, al parecer, serían entregados al Frente 18 de las disidencias de alias 'Iván Mordisco'.

Hay que mencionar que no es el primer operativo que se hace en el departamento de Antioquia contra las disidencias de alias ‘Iván Mordisco', ya que en los últimos días otro operativo dio con el hallazgo de una caleta de armas del Frente 18.

El procedimiento fue adelantado en la vereda Chontaduro por tropas del Batallón de Infantería Liviana Atanasio Girardot que lograron ubicar el depósito ilegal que contenía abundante material de guerra, explosivos y también elementos de comunicación usados por los ilegales.



Destacaron las autoridades en la región que fueron incautados un fusil, una carabina, un mortero, granadas, municiones de diferentes calibres, minas antipersonas, detonadores y equipos de comunicaciones y otros elementos del Frente 18 de alias 'Iván Mordisco'.

La información que entregó la Fuerza Pública es que tanto las armas como los explosivos iban a ser usados para atentar contra el Ejército Nacional y para amedrentar a la población civil en esta zona del Norte antioqueño donde las alertas se han encendido debido a la masiva presencia de grupos delincuenciales.