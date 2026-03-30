Denuncian parqueaderos cerrados y fallas en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Alfonso Bonilla

Un complejo panorama se está viviendo al interior del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón que le sirve a la ciudad de Cali, producto de una serie de irregularidades que se estarían presentando, por la falta de acuerdos entre los operadores y la Aeronáutica Civil, situación que pondría en riesgo la operación del mismo o la atención a los usuarios.

A través de las redes sociales, varios viajeros vallecaucanos están denunciando que los parqueaderos del aeropuerto actualmente no están funcionando. El cierre de estos establecimientos habría iniciado desde este fin de semana, hecho que, de continuar puede obstaculizar los tiempos de viaje, o hacer que los pasajeros pierdan sus vuelos por el tiempo que les toma buscar un nuevo sitio de estacionamiento.

"Todos los parqueaderos que le prestan servicio y hacen parte del sistema aeroportuario del Bonilla Aragón están cerrados, por diferencias, quejas o reclamos que el personal administrativo está teniendo con la aerocivil. Los administradores de los parqueaderos dicen que no tienen fecha clara de cuándo acaba el cierre, y si se habilitaban, se corre el riesgo de que esta situación se repita", señaló Andrés Saavedra, uno de los denunciantes.

Por otra parte, otros ciudadanos están denunciando la falta de mantenimiento en las instalaciones del aeropuerto especialmente en la pista de aterrizaje, lo que podría dificultar la llegada de los aviones, incluso provocar un accidente.



"Llevan meses sin hacerle mantenimiento en cortar el césped, esto dificulta la visibilidad de las luces de la pista, que es clave para el aterrizaje, y varias de estas luces también hoy están dañadas. Además, llevan meses sin hacerle mantenimiento a la antena ILS, que es clave para instruir a los pilotos en el aterrizaje cuando hay poca visibilidad", advirtió el exconcejal de Cali Juan Martín Bravo.

Respecto a estas denuncias sobre una presunta falta de mantenimiento en la pista de aterrizaje del aeropuerto, la Aerocivil señaló que la operación está cumpliendo los estándares de seguridad y no se han presentado interrupciones por temas de infraestructura.