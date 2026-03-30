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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Denuncian parqueaderos cerrados y fallas en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Alfonso Bonilla

Denuncian parqueaderos cerrados y fallas en la pista de aterrizaje del Aeropuerto Alfonso Bonilla

La Aerocivil señaló que la operación está cumpliendo los estándares de seguridad y no se han presentado interrupciones por temas de infraestructura.

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