Desde Cali, superintendente de Salud anunció auditorías para las IPS que cierren servicios

El Superintendente Nacional de Salud, Daniel Quintero, anunció desde Cali una serie de auditorías a IPS, clínicas y gestores farmacéuticos, tras evidenciar presuntas irregularidades en la entrega de medicamentos y posibles cierres de servicios por razones políticas y financieras.

Durante su visita a varios dispensarios de medicamentos de la ciudad, el funcionario aseguró que encontraron inconsistencias entre lo reportado a los pacientes y el inventario real de los establecimientos.

“Encontramos medicamentos que estaban en cajas y no en el stock, ni subidos al sistema. Además de errores en el manejo del sistema, la gente no sabe qué hay y qué no hay. En un caso particular a un paciente le dijeron que de 12 medicamentos le faltaban 10, cuando realmente solo faltaban dos”, dijo Quintero.

El superintendente también señaló que existe una presunta retención de recursos dentro de la cadena del sistema de salud, lo que estaría afectando la entrega de tratamientos y aumentando las PQRS, y advirtió que todo cierre de servicios será sometido a auditorías para verificar las verdaderas causas financieras y administrativas.



“Todo cierre de servicios implica un ejercicio de auditoría por parte de la Superintendencia de Salud. Vamos a revisar pasivos, cuentas por cobrar, utilidades y la situación financiera real de las IPS. También queremos verificar que estos cierres no estén relacionados con razones políticas en esta época electoral”, manifestó el superintendente.

Durante la jornada, el director de la Supersalud también se reunió con madres cuidadoras y organizaciones de pacientes, con quienes acordó fortalecer los mecanismos de atención rápida para evitar interrupciones en tratamientos médicos.