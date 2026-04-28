Gasto de bolsillo en medicamentos sube 18,4 % y mercado farmacéutico alcanza $31,7 billones en 2025

La Asociación Colombiana de la Industria Farmacéutica (ASCIF) presentó DATASCIF 2026, un informe de análisis estratégico que recopila datos sobre el comportamiento del mercado farmacéutico en Colombia y su impacto en el acceso a medicamentos.

El reporte evidencia un aumento en el gasto de bolsillo de los hogares destinado a la compra de medicamentos. Entre 2021 y 2024, el gasto per cápita pasó de $91.200 a $108.000, lo que representa un incremento del 18,4 %. Este crecimiento se concentra en categorías como analgésicos, con un aumento del 25 %, y antidiabéticos orales, que registran incrementos superiores al 79 %.

Desecharon más de 4.000 toneladas de medicamentos en Colombia Foto: referencia, Meta IA

De acuerdo con el informe, el comportamiento del gasto se da en un contexto de crecimiento del mercado farmacéutico en valores. Entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025, el mercado pasó de $28,8 billones a $31,7 billones, lo que equivale a un aumento del 10,07 %.

DATASCIF se plantea como una herramienta de seguimiento y análisis que reúne información sobre consumo, producción, comercio exterior y dinámica del sector. El documento incluye indicadores sobre importaciones, exportaciones y participación de la industria nacional, así como datos que permiten identificar tendencias en el acceso a medicamentos y la presión sobre el sistema de salud.



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El informe también registra un déficit en la balanza comercial farmacéutica de USD 3.534 millones en 2025, lo que refleja el peso de las importaciones dentro del abastecimiento de medicamentos en el país.

Según ASCIF, la herramienta busca consolidar información para facilitar la toma de decisiones en el sector y ofrecer una visión integral del mercado farmacéutico, en un contexto en el que los hogares asumen una mayor proporción del gasto en medicamentos.