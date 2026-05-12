Escritor Gustavo Álvarez Gardeazabal denuncia que hombres armados intentaron ingresar a su casa

El reconocido escritor, periodista y analista político vallecaucano Gustavo Álvarez Gardeazabal denunció que un grupo de al menos doce hombres llegó en motocicletas hasta su finca, ubicada en el centro del Valle, para realizar una inspección.

Según Gardeazábal, los uniformados no presentaron una orden judicial, lo que le generó dudas sobre el procedimiento: “Que me mostraran la orden judicial, o la orden policial, o la de la Fiscalía. No la tenían. Insistieron en que tenían que entrar. Dije: yo no los dejo entrar, y creo que es un derecho fundamental tener miedo en esas condiciones. Y si ustedes no usan un papel, no les abro la puerta. Eso me generó una duda”, dijo el escritor.

El exgobernador cuestionó además que varios de los uniformados tenían cubiertos sus rostros y no permitían identificar fácilmente sus apellidos, por lo que incluso llegó a pensar que se trataba de un posible intento de secuestro relacionado con su labor como columnista.

“Para intimidarlo a uno no se necesita el lenguaje, basta con la sola presencia. Y una persona como Gustavo López Garzón, que todos los días escribe una columna y que no ha tenido miedo de criticar lo que considera malo, incluyendo la paz total, siente eso como una forma de intimidación: que se presenten doce hombres a examinarle la finca”, expresó.



La Policía del Valle aseguró que todo se trató de un malentendido durante un procedimiento preventivo de carabineros denominado “Fincas Seguras”, realizado en zona rural de Tuluá. Sin embargo, el escritor manifestó que hasta el momento ninguna autoridad se ha comunicado directamente con él para aclarar lo ocurrido.