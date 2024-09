Gobernador de Nariño pide cese bilateral y resalta avances en diálogos de paz en Nariño

El gobernador de Nariño , Luis Alfonso Escobar, pidió un cese bilateral del fuego en el departamento, al tiempo que, en conversación con Blu Radio, resaltó los avances que han tenido los diálogos de paz en el departamento.

“Yo creo que en Nariño se están incubando las condiciones para construir al menos un decreto presidencial que permita la no ofensiva del ejército para proteger estos procesos de paz y se considere un cese de fuego bilateral que permita recuperar la confianza de las comunidades frente al proyecto de la paz total”, dijo el mandatario seccional, luego de que el presidente Gustavo Petro firmara la resolución por medio de la cual oficializa los diálogos con el grupo armado rebelde Comuneros del Sur.

Sobre la iniciativa presidencial que permite ya caracterizar oficialmente las dos delegaciones de guerrilla y gobierno en una mesa de diálogo político de paz, el jefe de la administración departamental fue claro y directo: “Es el reconocimiento a una expresión de diálogo regional basado en un proceso de innovación social para la construcción de paz, que está mostrando resultados tempranos en un modelo de Diálogos, Negociación e Implementación en donde las comunidades y las víctimas están en el centro de la construcción de confianza para alcanzar la Paz como sinónimo de desarrollo territorial”, aseguró el mandatario seccional.

En diálogo con Blu Radio, el mandatario seccional dijo que está seguro de que, si se maduran los dos procesos que hoy se están adelantando con el Frente Comuneros del Sur y la Segunda Marquetalia, con hechos de paz concretos, el Gobierno Nacional debería avanzar hacia un cese multilateral de fuego, “pero también hacerle un llamado en Nariño al Estado Mayor Central para que entre en un proceso que puede ser real y efectivo en el departamento”, dijo Escobar.

“Creo que se debe hacer énfasis en la seguridad que nos han venido planteando las fuerzas militares, tanto de Policía como de Ejército, para garantizar la paz, controlar y tener una incidencia fuerte en la interdicción del narcotráfico y la minería ilegal, pero generar las condiciones donde hay procesos de paz”, insistió Escobar.

“Ese proceso de paz debe generar confianza desde el punto de vista estratégico militar, y yo creo que hay una decisión del presidente que está plasmada y orientada por el Alto Comisionado de Paz y los altos mandos militares, y yo no he recibido sino muy buena alineación de los comandantes en el departamento de Nariño", continuó.

“Quiero decir que no hay una dicotomía entre seguridad y paz en Nariño, ha habido unas condiciones de seguridad que han garantizado que este proceso de paz avance, y lo que tenemos que generar es la confianza para que todas las fuerzas entiendan, con una orientación presidencial, que la paz en Nariño tiene que protegerse”, precisó el gobernador de Nariño.

Además, Escobar dijo que sí se puede conseguir confianza con las comunidades después de lo que ocurrió en Inda Sabaleta y manifestó que lo sucedido en ese corregimiento requiere sus aclaraciones, y hoy eso está en los órganos de control.

“En Nariño no puede volver a ocurrir hechos como esos porque nos recuerda el terror de lo sucedido en la masacre del Tandil. Sin duda, eso no va a volver a ocurrir. No creo que le ocurra nuevamente al ejército de este gobierno. El gobierno del cambio no puede permitirlo, porque el 21 y el 22 de septiembre se ratificará esa gran juntanza por la constitución de la paz, donde las comunidades van a hacer un llamado tanto al actor armado como al Gobierno Nacional a la necesidad de desescalar el conflicto y la transformación territorial”, enfatizó Escobar.