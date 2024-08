Gobernadora del Valle no asistió por segunda vez a un debate de seguridad en el Senado

Ante el panorama de orden público que atraviesa la región y que muestra al Valle con varios casos de homicidios y de extorsión durante este año 2024. La Comisión primera del Senado llevó a cabo otro debate de control político este miércoles a las de las 10 de mañana, donde citaron a la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, para conocer las políticas de seguridad.

Sin embargo, la gobernadora no asistió al debate, por lo que, el senador Carlos Motoa, afirmó que la mandataria departamental elude el debate y que no tuvo la cortesía de atender el llamado al congreso.

"Elude el debate la señora gobernadora, y esto no es reciente, es el actuar permanente de quien no asume responsabilidades, porque este debate se citó precisamente porque la gobernadora decía que no tenía competencia alguna para los problemas de orden público que están ocurriendo en el Valle del Cauca", dijo Motoa.

Recordemos que este sería el segundo debate que la gobernadora del Valle del cauca no asiste, y es por esta razón que en las últimas horas se conoció que la mandataria solicitó a la corte constitucional resolver la competencia del congreso para dicha situación impuesta.

La gobernadora a través de una carta recordó que en el valle se goza de autonomía administrativa y por ende sus gobernadores responde ante instancias locales y no ante el congreso.

Precisamente, La semana pasada, la mandataria contestó a los congresistas Carlos Motoa y Duvalier Sánchez que los recursos que se generan por la tasa de seguridad se están invirtiendo en Infraestructura, tecnología para las fuerzas militares y en telecomunicaciones.

"Estamos invirtiendo en infraestructura que era algo que no teníamos nunca, tenemos cámara de seguridad y ahora vamos a hacer una inversión muy grande en todo lo que tiene que ver con comunicaciones con las autoridades de Cali", expresó la mandataria.

Finalmente, la gobernadora enfatizó en su carta que su inasistencia no implica desdén por la labor del congreso, sino una defensa del marco constitucional que regula las competencias de los entes territoriales y reafirmó su compromiso con la transparencia y la rendición de cuentas ante las instancias pertinentes.