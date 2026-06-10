Goodyear no se va de Colombia: se logró acuerdo con trabajadores tras 92 días de huelga

La planta de la multinacional Goodyear, en el sector de Arroyohondo, en Yumbo, Valle del Cauca, nuevamente entra en operación, tras permanecer detenida durante más de tres meses, debido a la huelga adelantada por sus trabajadores, exigiendo el cumplimento de la convención colectiva de trabajo en la que se exigía principalmente un ajuste salarial.

La protesta, que duró 92 días, finalizó en la madrugada de este miércoles 10 de junio, cuando dirigentes del Sindicato de Trabajadores de Goodyear Sintraincapla y directivos de la empresa llegaron a un acuerdo respecto al aumento en el salario, inicialmente del 5,51%, y el incremento de dos puntos porcentuales más para el próximo año.

Este acuerdo, además, protege todos los puestos de trabajo de las personas que participaron de la huelga y miembros activos del sindicato, garantizándoles sus empleos además del pago del salario sin la prestación del servicio.

“El día de hoy se reactivaron los contratos de trabajo y servicio. Aplicarán los ajustes salariales que hemos pactado entre las partes e iniciaremos, junto al delegado del Ministerio del Trabajo, el protocolo del levantamiento de los sellos instalados el día que iniciamos la huelga. La compañía ha dispuesto de cuadrillas de mantenimiento para adecuar la planta y así retomar las operaciones. Posteriormente, se iniciará con el encendido de las máquinas”, señaló Carlos Andrés Ramírez, presidente de Sintraincapla.



Con el reinicio de las operaciones se garantiza entonces la continuidad de un total de 373 puestos de trabajo directos, además de 1.000 empleos indirectos aproximadamente, una buena noticia para la economía vallecaucana, teniendo en cuenta los rumores conocidos meses atrás, que advertían un presunto cierre de la planta, tras denuncias de líderes de centrales obreras en el país.

“La vocación de la empresa es principalmente exportadora. Cerca del 80% de la producción llega al mercado norteamericano y se comercializa en ese país, el 20% restante es para el mercado local. Solo en esta planta se producen llantas de camión radial”, finalizó Ramírez.