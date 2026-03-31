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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Gremios del Valle piden al Gobierno definir pronto concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla

Gremios del Valle piden al Gobierno definir pronto concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla

La falta de claridad sobre el futuro del aeropuerto podría afectar a más de 3 millones de habitantes de Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Buenaventura y el resto del Valle del Cauca, incluso, al suroccidente en general.

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