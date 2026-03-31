Gremios del Valle piden al Gobierno definir pronto concesión del Aeropuerto Alfonso Bonilla

El estado actual del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, que le sirve a la ciudad de Cali, ha generado múltiples comentarios de viajeros que manifiestan su descontento y preocupación por la falta de mantenimiento en la infraestructura, y el cierre de espacios como la sala VIP internacional y los parqueaderos.

Ahora, es el sector privado el que se suma al llamado de atención, asegurando que estas condiciones no solo ponen en riesgo la operación, sino que demuestran la urgencia de adjudicar una nueva concesión, según el acuerdo al que se había llegado con el Gobierno nacional, una vez finalizó el contrato con Aerocali.

"Tras siete meses de que la Aeronáutica Civil asumiera su administración de manera temporal, aún no existe un cronograma claro, ni vinculante para la adjudicación de la nueva concesión, esto genera incertidumbre para la región. Adicionalmente, hemos conocido alertas ciudadanas sobre posibles problemas en infraestructura, como el deterioro en la pista, fallas en sistemas críticos y deficiencias en mantenimiento, aunque estas situaciones requieren verificación formal la falta de información pública consolidada es en sí misma, un motivo de preocupación", señaló Juan Manuel Sanclemente, director ejecutivo del Comité Intergremial del Valle.

La falta de claridad sobre el futuro del aeropuerto podría afectar a más de 3 millones de habitantes de Cali, Palmira, Yumbo, Jamundí, Buenaventura y el resto del Valle del Cauca, incluso, al suroccidente en general, ya que, con el paso del tiempo, las presuntas irregularidades pueden afectar la operación de la terminal aérea.



"Tal como lo habíamos previsto, desde que la concesión terminó el aeropuerto ha tenido serias deficiencias en su administración. Nosotros seguimos pensando que la modernización del aeropuerto es a través de una concesión, por eso hacemos el llamado, no solo para solucionar los temas de mantenimiento sino, avanzar en la IP que será la real modernización del Bonilla Aragón", aseguró María Isabel Ulloa, directora ejecutiva de Propacífico.

Cabe señalar que, a través de un comunicado, la Aeronáutica Civil aseguró que el aeropuerto sigue operando de forma segura y eficiente, además anunció una inversión de más de 215.000 millones de pesos para su modernización, recursos que según los gremios no serían suficientes para atender las necesidades actuales de la terminal aérea.

