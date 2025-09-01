Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Incidente en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali; helicóptero habría presentando una falla

Incidente en aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali; helicóptero habría presentando una falla

La operación del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón tuvo que ser suspendida por varios minutos.

Incidente con helicóptero en aeropuerto de Cali.
Incidente con helicóptero en aeropuerto de Cali.
Suministrada.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 01, 2025 12:45 p. m.

Este lunes se presentó un incidente con una aeronave en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Cali. Un helicóptero presentó, al parecer, una falla mecánica, por lo que el terminal aéreo tuvo que suspender sus operaciones por al menos 15 minutos.

La Aeronáutica Civil reveló que el helicóptero HK5198, de Delta Helicópteros, un Bell 206, llevaba cuatro personas a bordo y en el momento del incidente la aeronave se encontraba aterrizando.

"La aeronave estaba aterrizando en la pista 2, costado derecho, cuando ocurrió el suceso. Por fortuna, no se reportan novedades en cuanto a personas. Actualmente, se está trabajando en la evacuación del helicóptero. Se continúan los procesos para esclarecer lo sucedido. Se recomienda a los pasajeros mantenerse en contacto con sus aerolíneas por posibles cambios en sus vuelos.", informaron desde la Aeronáutica Civil.

