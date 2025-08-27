Publicidad

Secuestro de militares
Cartel de los Soles
Tensión EEUU-Venezuela
Miguel Uribe Londoño

Gobierno asumirá operación de aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira: el motivo

Gobierno asumirá operación de aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira: el motivo

La terminal aérea venía siendo administrada por una concesión privada, quien estuvo al frente de la infraestructura por 25 años.

Foto: Suministrada
Por: Juan Esteban Castañeda
|
Actualizado: agosto 27, 2025 05:11 p. m.

El Gobierno nacional asumirá las operaciones del aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de Palmira a partir del próximo 1 de septiembre.

Desde la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) aseguran que esta medida se da tras haberse vencido el acuerdo con la concesión privada Aerocali, que estuvo al mando de la terminal aérea durante los últimos 25 años.

“El aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón cumple este 31 de agosto su plazo de concesión de 25 años, en los que movilizó más de 100 millones de personas y generó $1,3 billones en contraprestaciones al municipio de Palmira y la Nación.

"Para la ANI, el esquema APP ha sido exitoso que le ha permitido una operación con los más altos niveles de calidad”, dijo la vicepresidenta de Gestión Contractual, Milena Jiménez Hernández.

Con el aeropuerto en su poder, y durante el último trimestre del año, se tiene planeado abrir un proceso de pliegos de iniciativa privada, llamada ‘Aeropuertos del Suroccidente’, que contempla ampliar y modernizar esta terminal aérea.

El proyecto establece la construcción de un nuevo edificio doble propósito (nacional e internacional), nuevos puentes de abordaje, nuevo edificio para la Aerocivil, nueva torre de control, ampliación de la plataforma de carga, entre otras intervenciones.

La ANI asegura que, con esta medida, Aerocali revertirá 63.000 metros cuadrados de infraestructura aeroportuaria al Gobierno nacional. Desde esa entidad manifiestan que la devolución del aeropuerto hace parte de una etapa de reversión, la cual está conformada por 14 subsistemas, y cuyo avances, firmas y aprobaciones se suscribieron mediante las mesas de trabajo previas de la Aeronáutica Civil.

Cabe recordar que, según registro de Aerocali, de enero a octubre del 2024 se movilizaron un total de 5.691.114 pasajeros, de los cuales 4.595.694 eran de vuelos nacionales y 1.095.420 de internacionales. Las cifras representaron un crecimiento del 1,3% respecto al mismo periodo del 2023.

